Новая информоперация: ISW объяснил, что стоит за заявлением Путина о приостановлении договора о ядерном оружии

Кремлевский диктатор Владимир Путин и пропаганда страны-агрессора запустили новую манипулятивную информоперацию, представляя войну, развязанную против Украины, "войной на выживание" самой России. В частности, президент РФ публично прокомментировал сценарий распада своего государства, а также приостановил Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, представляя его как "уловку" Запада, направленную против России.

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Таким мнением поделились аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 27 февраля. Они обратили внимание на то, что в РФ война против Украины начала фигурировать как "жизненно важная для дальнейшего существования Российской Федерации".

Путин утверждал: мол, Москве якобы "пришлось" приостановить Договор о СНВ, чтобы обеспечить свою стабильность и безопасность, потому что Запад использовал соглашение якобы против РФ и чтобы подорвать ее стратегические перспективы.

Примечательно, что в интервью одному из главных пропагандистских телеканалов 26 февраля президент страны-агрессора предупредил, что не знает, сможет ли "такая этническая группа, как русский народ, выжить в том виде, в котором она существует сегодня", если Западу удастся реализовать свои планы. Глава Кремля заверяет, что у государства якобы есть противники, которые хотят уничтожить страну и "установить контроль над ее осколками".

Путин обвинил коллективный Запад: мол, у него уже есть планы, "изложенные на бумаге", по уничтожению Российской Федерации в ее нынешнем виде.

Основу для этого фейкового тезиса глава РФ очертил довольно четко 21 февраля во время послания к федеральному собранию, когда обвинил западный мир в использовании войны в Украине для угрозы существованию Российской Федерации.

Эту тему своими публикациями подогрел и заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев. 27 февраля он обнародовал очередной пост, в котором обвинил Запад в разжигании нынешней ситуации в Украине после распада Советского Союза, и пришел к выводу, что "спокойная сила нашей великой страны и авторитет ее партнеров являются залогом сохранения будущего всего нашего мира".

"Заявления Путина и Медведева связаны с информационной операцией, которая представляет войну в Украине как экзистенциальную для дальнейшего выживания постсоветской Российской Федерации, что, вероятно, является попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России, чем на самом деле", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Медведев ранее жаловался, что Россию, которая развязала полномасштабную войну против Украины, могут "порвать на части".

– Экс=президент страны-оккупанта заявлял, что распад Российской Федерации приведет к апокалипсису, угрожая миру ядерным ударом.

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