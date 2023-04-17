'Никуда не выпускают': главарь 'ЛНР' Пасечник жаловался, что неделю просидел на карантине ради встречи с Путиным. Перехват

Главарь созданной РФ группировки "ЛНР" Леонид Пасечник перед награждением в Кремле и встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года неделю провел взаперти в гостинице. Допуск к "телу" получают лишь те, кто отсидел карантин.

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На это Пасечник жаловался в телефонном разговоре, перехваченном украинскими спецслужбами, запись разговора оказалась в распоряжении "Радио Свобода". Также в упомянутом разговоре террорист упомянул о внутренних распрях между главарями так называемой "ЛНР".

"Радио Свобода" пишет, что упомянутые записи получила от собственных источников в украинских спецслужбах. Их аутентичность была подтверждена с помощью западных экспертов: специалисты Национального центра медиаэкспертиз образовательно-научного центра Университета Колорадо в Денвере подтвердили: на аудио звучит голос именно Пасечника.

В частности, в разговоре со своим помощником Александром Сорокой, который ранее служил в главном управлении генштаба РФ, Пасечник подтвердил курсировавшие ранее слухи о том, что перед встречей с Путиным всех, кто добивается "аудиенции", заставляют отсиживать карантин.

Перед награждением в Кремле 20 декабря 2022 года российским орденом "За заслуги перед отечеством" и личного разговора с российским диктатором, Пасечнику пришлось просидеть неделю взаперти.

"Степаныч, добрый вечер. Значит, корректировка первая: я нахожусь в Москве, лежу здесь в гостинице, меня определили на карантин. У меня неделю карантин, я буду здесь лежать. Потому что у меня 20-го... в Кремле меня награждать будут, и у меня встреча с первым лицом страны 20-го числа", – заявил Пасечник.

Он отметил: условия карантина настолько жесткие, что ему не позволяют даже переступить порог номера и выйти в коридор. Еду террористу приносили прямо в номер.

"До 19-го я безвылазно сижу в комнате. Меня тут закрыли. Двухкомнатный номер. Сижу, бл*дь, уже второй день, уже все бока болят, ж*па болит, уже забодался лежать. Никуда не выпускают, ходить никуда не выпускают. Жратву приносят в номер. В обще сижу здесь безвылазно до 19-го включительно. 20-го встреча, награждение", – жаловался Пасечник.

Впрочем, как следует из разговора, орден из рук президента РФ интересовал главаря "ЛНР" куда меньше, чем возможность перекинуться с Путиным парой слов. В Москву Пасечник ехал с четким намерением заручиться поддержкой российского диктатора во внутреннем конфликте среди "руководства" так называемой "республики".

В частности, особые неприятности доставляет Пасечнику так называемый "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет, уже много лет возглавляющий "силовое крыло" оккупационной "власти" на временно оккупированных территориях Луганщины. В свое время, в 2017 году, от Корнета пытался избавиться предшественник Пасечника, предатель Игорь Плотницкий. Однако "министр" наплевал на решение тогдашнего главаря ОРЛО о своем увольнении и отказался покидать насиженное место.

Теперь, похоже, даже минимальный контроль над Корнетом утратил и Пасечник.

"За Корнета, да, мне сегодня тоже сообщили, что вроде как его вызвали сюда на совещание. Вроде как по нему там порешали вопросы, типа, ну положительно. Шо типа того, что продавили его все-таки. Ну не знаю, бл*дь. Ну уж этот вопрос я точно наверное озвучу у первого лица страны, чтобы хотя бы, бл*дь, его не было. Потому что иначе мне будет вообще никак. Не то, что тяжело, вообще невозможно", – приоткрыл завесу над внутренними распрями в "ЛНР" Пасечник.

Он также намеревался заручиться поддержкой Путина в противостоянии с Корнетом и хотел заполучить от российского диктатора контакты людей, которые помогут вернуть в стойло Корнета и его команду, которые "что хотят, то творят".

"Поэтому буду думать, в любо случае попробую как-то переговорить так, чтобы меня услышали. Может мне оставят контакт какого-то близкого человека, которому, ну скажем, верит первое лицо. Может, через него что-то можно будет решать, какие-то там вопросы, доводить, просить, разговаривать. Потоу что так, сам я смотрю, не выплыву. И ни вы мне не поможете, никто мне не поможет. Вы видите, что они, бл*дь, творят? Что хотят, то творят", – заявил Пасечник.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне, 16 апреля, Путин провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу. Официально было заявлено, что речь шла о "сотрудничестве в интересах всего мира". "Интересы всего мира" при этом, по мнению президента страны, развязавшего самую большую войну в Европе после Второй мировой, заключаются в том, чтобы РФ и Китай усиливали военное сотрудничество.