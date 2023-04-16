Путин провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу: говорили о 'сотрудничестве в интересах всего мира'

Глава страны-агрессора России Владимир Путин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу. Стороны говорили о "сотрудничестве в интересах всего мира".

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Кремль опубликовал видео встречи. На кадрах видно, что на ней присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения. Военное сотрудничество РФ и Китая – одно из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран", – сказал кровавый диктатор.

Министр обороны КНР в свою очередь заявил, что сотрудничество Китая и России развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности, а отношения двух стран превосходят военно-политические союзы холодной войны.

Ли Шанфу подчеркнул, что работа будет продолжена в интересах процветания всего мира. Он подчеркнул, что специально выбрал Россию для первого визита, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение двусторонних отношений.

А тем временем, в ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота на полигоне в Приморье была проведена высадка морского десанта на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы по имитирующих мишеням, сообщает Минобороны РФ. Так, были отработаны задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли "Николай Вилков" и "Адмирал Невельской".

"Выполнив переход морем, БДК высадили морской десант на необорудованное побережье в районе тактического поля Мыс Клерка в Приморском крае. При подходе к месту высадки экипаж корабля выставил маскирующую дымзавесу. На берегу морские пехотинцы развернулись в боевые порядки и приступили к уничтожению условного противника во взводном опорном пункте. Для поддержки десанта в бой были введены основные силы", – заявили в российском ведомстве.

Отмечается, что внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе – привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения, проводится по решению Путина с 14 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в слитых в сеть секретных документах Пентагона говорилось, что Китай еще в начале 2023 года якобы одобрил предоставление летальной помощи России для ведения войны в Украине. Пекин якобы планировал замаскировать военную технику под гражданские предметы.

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