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Путин провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу: говорили о "сотрудничестве в интересах всего мира"

Ульяна Виноградова
Новости России
2 минуты
6,9 т.
Путин провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу: говорили о 'сотрудничестве в интересах всего мира'

Глава страны-агрессора России Владимир Путин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу. Стороны говорили о "сотрудничестве в интересах всего мира".

Видео дня

Кремль опубликовал видео встречи. На кадрах видно, что на ней присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Путин провел встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу: говорили о "сотрудничестве в интересах всего мира"

"Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения. Военное сотрудничество РФ и Китая – одно из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран", – сказал кровавый диктатор.

Министр обороны КНР в свою очередь заявил, что сотрудничество Китая и России развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности, а отношения двух стран превосходят военно-политические союзы холодной войны.

Ли Шанфу подчеркнул, что работа будет продолжена в интересах процветания всего мира. Он подчеркнул, что специально выбрал Россию для первого визита, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение двусторонних отношений.

А тем временем, в ходе внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота на полигоне в Приморье была проведена высадка морского десанта на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы по имитирующих мишеням, сообщает Минобороны РФ. Так, были отработаны задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли "Николай Вилков" и "Адмирал Невельской".

"Выполнив переход морем, БДК высадили морской десант на необорудованное побережье в районе тактического поля Мыс Клерка в Приморском крае. При подходе к месту высадки экипаж корабля выставил маскирующую дымзавесу. На берегу морские пехотинцы развернулись в боевые порядки и приступили к уничтожению условного противника во взводном опорном пункте. Для поддержки десанта в бой были введены основные силы", – заявили  в российском ведомстве.

Отмечается, что внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе – привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения, проводится по решению Путина с 14 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в слитых в сеть секретных документах Пентагона говорилось, что Китай еще в начале 2023 года якобы одобрил предоставление летальной помощи России для ведения войны в Украине. Пекин якобы планировал замаскировать военную технику под гражданские предметы.

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