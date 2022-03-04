'Никто Киев не бомбит, я не верю': как россияне реагируют на фото уничтоженных РФ украинских городов. Видео

Уже девятый день украинцы живут в страхе и борются за свое государство и мир в развязанной Россией войне. Тем временем жители страны-агрессора признаются в любви Путину и отказываются даже смотреть на снимки уничтоженных их земляками-оккупантами украинских городов.

Это показал опрос среди граждан РФ, который организовало издание "Настоящее время". Кадры в сети опубликовал Telegram-канал "Новина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы показали в России фотографии из Украины, на которых виден результат действий российских войск. Эти снимки верифицированы международным агентством. Вот как реагировали люди в Перми и Владивостоке", – пояснили предысторию журналисты.

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На кадрах они подходят к людям на улице и говорят, что их президент ввел войска в Украину, и те сейчас бомбят "русскоязычные города". Называют Киев, Харьков и пытаются показать фото разрушений, но россияне просто разворачиваются и уходят.

Несмотря на то, что у многих наверняка есть родственники или знакомые в том или ином уголке Украины, они отказываются верить в реальность: признавать, что именно глава их страны начал войну, приказал своим войскам разрушать не просто военную, а гражданскую инфраструктуру и убивать мирных жителей.

"Я за Путина. Даже не буду смотреть фотографии. Я за Путина, я во всем за него", – заявила женщина, отказавшись пояснять свою позицию.

Один мужчина выразил убеждение, что войной российский лидер решил "отбить наступление, так как нам (россиянам. – Ред.) угрожали Луганском и Донецком". Действия армии РФ он назвал обороной, оккупанты якобы должны "не дать войскам двинуться дальше на Россию и остановить войну там, где она началась".

Другой заявлял, что "Путин все сделал правильно", чтобы сдержать Запад, который "вообще озверел и начал говорит всякую неправду о России".

"Надо, чтобы они (украинцы. – Ред.) тоже вели себя нормально и не бомбили, не обстреливали Донбасс, мирных жителей, которые высказывают свое мнение и не хотят быть под нацистским государством. А Киев никто не бомбит, я этому не верю", – высказался пожилой россиянин.

Некоторые опрошенные говорили, мол, "война – это всегда плохо", но рассуждать о том, почему глава РФ пошел на нее, отказывались. Те, кто шел по улице с защитной маской, свисающей на бороде, при первом же вопросе о введении Путиным войск в Украину надевали ее обратно на лицо и отказывались что-либо комментировать.

"Зачем, зачем он положил 500 человек уже своих? Зачем? Не знаем… Да ну его на*рен", – сказала лишь одна пожилая россиянка.

Одни молодые люди признавались, что за высказанную позицию им может грозить опасность, поэтому они "просто за мир и все". Другие говорили, что своими действиями правительство России "хочет ухудшить жизнь простых граждан". Они жаловались на санкции и отмечали, что люди ничего не могут сделать из-за того, как их президент и верхушка "ведут себя в чужой стране".

"Мое мнение – чтобы защитить русских. Я одобряю это все. Как от кого?.. Путин умный человек и знает, что делает. У меня нет негатива к этому. Значит, так надо. Мы же никак на это повлиять не можем", – выразила убеждение россиянка среднего возраста, добавив, мол, ей тоже все это не нравится, потому что "обернется санкциями и будет бить по нашим карманам", но "так надо" и "будем терпеть".

Мужчина, не россиянин по национальности, сказал, что обстрел городов в Украине – это очень плохо, потому что "нельзя убивать, стрелять мирных жителей – это катастрофа".

А женщина, утверждавшая, что переживает за "братский народ", заявила, что не россияне в этом всем виноваты.

"Там годами воспитывалась ненависть к России, русским и нашей истории. У нас не было выхода. Политика такое дело, и Украину готовили к нападению на Россию, я абсолютно в этом уверенна: нацбатальйоны и нацики, они же никуда не делись. Мало того, угрозы сыпались. Да, тысячи жизней – это много, но что, прикажете ждать, пока на нас нападут?" – высказалась она.

Молодой человек, говоря, что боевые действия на Донбассе велись с 2014 года, выразил убеждение, что "Украина не хотела решать этот вопрос, там всем было все равно".

"И когда уже подошли близь нашей границе, Путину надоело это и он решил вернуть все, ведь это наша земля была, еще при СССР. Он показал, что не нужна эта война и нужно ее разрешить. То, что наши войска вошли, с одной стороны хорошо. Но с другой плохо, что гражданские люди погибают", – заяви он.

Дедушка, взглянув на фото, не поверил, что РФ напала на Украину, мол, "президенту незачем это делать, потому что там наши люди живут".

"По телевизору другое говорят. Я не слышал, что Путин специально ввел войска для войны. Это все Зеленский делает и американцы", – ответил он.

Лишь один парень из показанных на видео людей назвал объявленную Путиным "военную спецоперацию" открытым вторжением и войной.

"Мы понимали, что они могут зайти в "ДНР" и "ЛНР", занять позиции, создать линию разграничения, чтобы больше не было обстрелов. Если там российская армия, то это чревато… Но то, что случилось, повергло в шок меня и всех, кого я знаю. Это наступление со всех сторон, которые возможны, в том числе с Беларуси", – признал молодой россиянин.

Ранее OBOZREVATEL попытался связаться с некоторыми россиянами, чтобы рассказать им правду и сообщить о гибели солдат. Некоторые нас сразу блокировали, а другие, став жертвами пропаганды, продолжали уверять, что войска РФ пришли спасать украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский правозащитник и общественный деятель Александр Подрабинек поделился наблюдениями, отметив, что Путин уже неделю не появляется в Кремле. В комментариях подписчики допустили, что тот "сидит в бункере с тремя ядерными чемоданами".

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