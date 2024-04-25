Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе: США ответили

В Организации объединенных наций Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности по предотвращению гонки вооружений в космосе. Этот шаг удивил Соединенные Штаты, представители которых теперь считают, что Москва, возможно, "что-то скрывает".

"Сегодняшнее вето РФ вызывает вопрос: почему? Почему, если вы соблюдаете правила, вы не поддержите подтверждающую их резолюцию? Что вы можете скрывать? Это странно, и это стыдно", – цитирует Reuters слова представительницы США в ООН Линды Томас-Гринфилд .

В РФ, как обычно, отвергают любые обвинения в свою сторону. По словам представителя РФ в ООН Василия Небензи, Россия в ближайшее время начнет переговоры с членами Совета по собственному проекту резолюции, направленной на сохранение мира в космосе.

Проект резолюции вынесли на голосование США и Япония после шести недель соответствующих переговоров. За документ проголосовали 13 стран, Китай удержался, а Россия наложила вето.

РФ и КНР действительно предлагали свою поправку к резолюции. Они хотели добавить следующее: "всегда предотвращать размещение оружия в космическом пространстве и угрозу или применение силы в космическом пространстве, из космоса против Земли и с Земли против объектов в космическом пространстве".

Однако в Раде за предложенную поправку проголосовало только семь государств. Против тоже было семеро, а одно воздержалось. Так что предложение не прошло.

В Белом доме заявили, что вето РФ свидетельствует: у россиян есть планы по такому размещению.

"Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает новый спутник с ядерным оружием. Мы слышали, как президент Путин публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. Если бы это было так, Россия не наложила бы вето на эту резолюцию", – в свою очередь, заявил советник президента США Джейк Салливан.

Как сообщал OBOZ.UA, в США не впервые заговорили о намерениях РФ запустить ядерную бомбу в космос. Ранее глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер публично призвал рассекретить информацию об этой угрозе.

В Североатлантическом альянсе по этому поводу заявили, что НАТО всегда отслеживает все потенциальные испытания во всех областях.

Между тем Блинкен ранее говорил, что "космическая угроза", о которой говорилось, касается не развернутых средств поражения, а лишь потенциала их применения.

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