'Никогда не говори' никогда: Блинкен впервые допустил признание РФ спонсором терроризма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что страна-агрессор Россия может быть признана государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые сотрудничают с Кремлем. И именно Государственный департамент имеет полномочия определять такой статус.

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Об этом он заявил на слушаниях в бюджетном комитете Сената США, посвященных Китаю. Блинкен озвучил такое предположение во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Именно последний настаивал на необходимости провозглашения России государством-спонсором терроризма (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия", – сказал Грэм, сразу же задав вопрос.

"Прошли месяцы, а ничего не произошло. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы же никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?" – спросил он.

Блинкен ответил коротко: "Никогда не говори "никогда".

В продолжении дискуссии госсекретарь признался, что считает, что уже введенные санкции и полномочия, которыми обладают США, смогли удержать Пекин от военной помощи РФ.

Стоит отметить, что ранее в Белом доме отвергли требования признать РФ государством-спонсором терроризма. Там заявили, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией, а также заблокировало бы все усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные санкции, введенные против страны-агрессора России, напрямую влияют на ее способность вести войну против Украины. В первую очередь из-за того, что они ограничивают деятельность ВПК государства-террориста и постепенно разрушают ее экономику.

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