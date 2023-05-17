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"Никогда не говори" никогда: Блинкен впервые допустил признание РФ спонсором терроризма

Ульяна Виноградова
Новости России
2 минуты
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'Никогда не говори' никогда: Блинкен впервые допустил признание РФ спонсором терроризма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что страна-агрессор Россия может быть признана государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые сотрудничают с Кремлем. И именно Государственный департамент имеет полномочия определять такой статус.

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Об этом он заявил на слушаниях в бюджетном комитете Сената США, посвященных Китаю. Блинкен озвучил такое предположение во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Именно последний настаивал на необходимости провозглашения России государством-спонсором терроризма (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Никогда не говори" никогда: Блинкен впервые допустил признание РФ спонсором терроризма

"Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия", – сказал Грэм, сразу же задав вопрос.

"Прошли месяцы, а ничего не произошло. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы же никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?" – спросил он.

Блинкен ответил коротко: "Никогда не говори "никогда".

В продолжении дискуссии госсекретарь признался, что считает, что уже введенные санкции и полномочия, которыми обладают США, смогли удержать Пекин от военной помощи РФ.

Стоит отметить, что ранее в Белом доме отвергли требования признать РФ государством-спонсором терроризма. Там заявили, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией, а также заблокировало бы все усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные санкции, введенные против страны-агрессора России, напрямую влияют на ее способность вести войну против Украины. В первую очередь из-за того, что они ограничивают деятельность ВПК государства-террориста и постепенно разрушают ее экономику.

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