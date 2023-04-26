Никакой паники? В российском Челябинске проведут конкурс на лучшее бомбоубежище

В российском городе Челябинск в разгар войны, которую Кремль развязал против Украины, решили провести конкурс на лучшее бомбоубежище. В нем примут участие городские организации, имеющие на балансе бункеры.

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Соответствующий указ опубликован на сайте городской администрации. Об этом сообщают российские СМИ.

Победителей собрались определять в трех категориях:

среди бункеров вместимостью до 150 человек,

от 150 до 600 человек

и свыше 600 человек.

Сначала состояние бомбоубежищ проверят сами организации, которые ими владеют. Они оценят их герметичность, исправность вентиляции и сантехники, наличие связи и измерительных приборов. Потом результаты проверит специально созданная городская комиссия.

Конкурс продлится до 31 мая, его результаты объявят в июне. Какой приз получит владелец лучшего бункера – не уточняется.

Хотя российские власти утверждают, что решили провести конкурс, чтобы якобы "оценить состояние бомбоубежищ и сохранить их работоспособность", на самом же деле это в очередной раз демонстрирует, что развязанная Россией война в Украине вполне может перейти на территорию страны-агрессора и власти РФ усиленно к этому готовятся.

Напомним, в стране-агрессоре России уже несколько месяцев полным ходом идет подготовка бомбоубежищ. Обустроить укрытия приказали в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как в России узнали о том, что Украина разработала беспилотники с заявленной дальностью действия 1000 км, в Москве активно занялись подготовкой бомбоубежищ. Уже в ноябре по всей России чиновники начали тайно проверять подвалы, бомбоубежища и другие подобные постройки.

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