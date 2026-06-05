Людям, которые спорят, надо сносить памятники или не надо, хочу просто напомнить — без всяких поучений о том, "правильно" это или "неправильно": на протяжении всей мировой истории, еще со времен Древней Греции и Древнего Рима, происходил такой процесс. С приходом новой власти, новой идеологии уничтожались старые памятники и ставились новые.

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В той же Европе один из самых известных примеров — Французская революция. Тогда уничтожали символы монархии, в частности 28 статуй "королей" на фасаде Нотр-Дама в Париже. На самом деле это были библейские цари Иудеи, но революционеры воспринимали их как французских королей. В целом Франция имеет очень давнюю традицию сноса памятников.

В Испании в течение нескольких десятков лет — в конце ХХ и в начале ХХІ века — сносили памятники, связанные с диктатором Франко.

В Центральной и Восточной Европе в 1990-х годах снесли тысячи памятников, связанных с людьми советской эпохи.

В Бельгии сносят памятники известным королям, которых сейчас считают колонизаторами.

И какое государство не возьми — этот процесс происходит.

В СССР снос памятников был такой себе "народной" забавой: большевики посносили памятники царской эпохи, при Сталине "добили" большинство таких памятников, в 1950-е годы сносили памятники, связанные со Сталиным и его эпохой, а в 1990-е — советские памятники в той же России и других государствах бывшего СССР.

Так что это обычная ситуация для всего мира — нравится это кому-то или нет. Кстати, сам Булгаков, из-за сноса памятника которому сейчас люди "чублятся" в соцсетях, тоже очень резко высказывался о памятниках, которые ему не нравились, и об уничтожении определенной исторической памяти:

"Нет. Слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо... А память о Петлюре да сгинет" (Михаил Булгаков, "Киев-город"_.

P.S. Если брать всю мировую историю, то одними из самых больших разрушителей памятников и святынь старой эпохи были христиане после того, как в IV веке, при императоре Константине, христианство было легализовано и получило поддержку государства, а позже стало официальной религией Римской империи. Огромное количество языческих памятников, храмов, статуй и святилищ было разрушено или переделано. На картинке - Мартино ди Бартоломео. "Уничтожение языческих идолов", около 1390 года.