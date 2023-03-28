'Ничего хорошего не сулит': в РФ отреагировали на планы Германии увеличить военную помощь Украине

В России намерения Германии увеличить расходы на военную помощь в пять раз вызвали истерику. Москва обвинила Берлин в "прямой и косвенной вовлеченности в конфликт".

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он взялся угрожать Германии за поддержку Украины.

Истерика у Пескова возникла после появления информации о планах немецких властей увеличить расходы на военную помощь Украине с 3 миллиардов до свыше 15 миллиардов евро.

Подобное возможное усиление украинской армии серьезно обеспокоило Москву, поэтому устами Пескова Кремль взялся угрожать Берлину "последствиями".

"Германия принимает активное участие в вооружении Украины, накачивании Украины оружием. Германия прямо и косвенно постоянно повышает уровень своей вовлеченности в этот конфликт. Поэтому, конечно, ничего хорошего подобные действия и решения не сулят", – выступил с плохо прикрытой угрозой спикер президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине в ближайшие годы. Решение об увеличении помощи с 3 до свыше 15 млрд евро может быть принято в ближайшее время.

Журналисты пишут, что получили в распоряжение секретное письмо немецкого министерства финансов. В ведомстве планируют отправить его в бюджетный комитет Бундестага.

Автор документа – член Свободной демократической партии Флориан Тонкар, государственный секретарь министра финансов Кристиана Линднера – просит парламентариев выделить больше денег на помощь Украине. Чтобы расширить военную поддержку Киева в ближайшие годы, нужно одобрение бюджетного комитета.