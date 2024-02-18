В России около 300 человек вышли возложить цветы в память о Навальном: их задержала полиция. Фото и видео

По состоянию на вечер 17 февраля в России в 9 городах задержаны уже 104 человека, вышедших на акции памяти убитого оппозиционера Алексея Навального. Люди создавали стихийные мемориалы памяти с фотографиями политика и несли к ним цветы, после чего попадали в милицию.

Статистику задержаний ведет российский правозащитный проект ОВД-Инфо. Правозащитники подчеркивают, что задержанных людей гораздо больше, поскольку проект оперирует только теми, которые смог проверить.

Число задержанных постоянно меняется в обе стороны – кого-то отпускают, кому-то снова надевают наручники. Так, днем ​​это число превышало 300 человек. По данным на 23:00, среди задержанных осталось 104 человека в 9 городах.

В частности, сейчас больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 69. В Нижнем Новгороде – 15, в Москве – 10. Задержания продолжаются.

Чествование памяти политика началось еще вечером 16 февраля. Люди возлагали цветы на снег рядом со свечами и фото Навального, создавали "народные мемориалы" (как на фото). И уже с утра субботы полиция начала жестко задерживать людей на улицах российских городов.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 февраля ФСИН России заявила, что Навальный умер в колонии в арктической зоне Урала, где отбывал наказание по обвинениям в "мошенничестве" и "экстремизме". Ему якобы стало плохо после прогулки и он потерял сознание, реанимировать его не смогли.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в смерти Навального и призвал мировых лидеров отреагировать. Президент США Джо Байден также возложил ответственность за смерть Навального на Путина. Он призвал США не разрешать Москве делать "все, что она хочет".

Байден еще в 2021 году предупреждал о "разрушительных" последствиях для РФ, если Навальный умрет в тюрьме. По словам президента США, он ясно дал это понять Путину.

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