Спичрайтер диктатора РФ Владимира Путина в 2088-2010 годах Аббас Галлямов считает, что в стране-агрессоре России якобы лишь 10% идейных сторонников войны. По его мнению, у Кремля была ситуативная поддержка более половины граждан, однако из-за ухудшения уровня жизни и провалов оккупационной армии в Украины поддержка Путина уменьшается.

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Более того, Галлямов уверен, что в России якобы около трети граждан находятся в оппозиции к военному преступнику Путину. Об этом он заявил в авторской колонке для канала "Можем объяснить".

По словам Галлямова, в Кремле могут полагаться якобы лишь на 10% россиян, которые представляют из себя устойчивое антилиберальное крыло. Политтехнолог отмечает, что только этот слой граждан страны-террориста поддерживают агрессивную политику Путина, в том числе, войну против Украины.

Кроме того, бывший спичрайтер Путина, считает, что около 20% россиян "в целом согласные с риторикой Кремля", но якобы недовольны репрессиями. Еще 10% россиян он считает "полулоялистами", которые будут поддерживать тех, за кем сила.

В то же время Галлямов уверен, что последовательных противников режима Путина и войны против Украины в России около 8%, еще 15% якобы выступают против войны, но боятся открыто выражать свои демократические настроения.

Бывший спичрайтер диктатора считает, что четверть населения Россия "аполитична и неустойчива в симпатиях", поэтому якобы лишь под влиянием кремлевской пропаганды эти люди поддержали войну. Эксперт считает, что именно у этого слоя населения быстро тает интерес к войне и нарастает недовольство качеством жизни.

"Война и особенно репрессии расширили электорат Путина, но лишь на время: неспособность победить Украину размывают базу поддержки режима", – резюмирует эксперт.

Напомним, в России количество граждан, поддерживающих продолжение войны против Украины, резко снизилось после объявленной в сентябре 2022 года диктатором Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что новое большое российское наступление, если оно произойдет, не будет успешным. Россиянам нечего противопоставить Вооруженным силам Украины, кроме огромного количества трупов – как зэков, так и мобилизованных.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своей оккупационной армии полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Глава Кремля размечтался о том, что захватчики выйдут на административные границы этих регионов к марту.

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