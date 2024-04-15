Не закрыли, а снесли: в России уничтожили единый храм ВТО. Фото

В стране-агрессоре России 11 апреля бульдозером уничтожили единый храм Православной церкви Украины в честь Пресвятой Троицы. Он находился в Ногинске Московской области.

Об этом сообщил клирик ПЦУ Святослав Скороход. По его словам, храм в свое время строил и служил в нем Митрополит Адриан.

"На четвертой неделе Великого поста последняя духовная баррикада украинского духа на россии уничтожена. Ранее на болотах была закрыта украинская библиотека и ликвидирована единая организация украинской диаспоры", – отметил священнослужитель.

Он напомнил, что в Украине всегда было десятки тысяч храмов московского патриархата, а в стране-агрессоре только один храм ПЦУ. В 2016 году Ногинский районный суд вынес решение о его сносе, потому что здание якобы мешает покою местного населения.

"В 2013 году я рукополагался в этом храме, а с 2008-го по 2015-й был пресс-секретарем Владыки Адриана. Поэтому хочу сказать одно: эта украинская святыня была об истории веры и сопротивления российским властям и московской патриархии даже там, где это казалось совсем невозможным!" – добавил Святослав Скороход.

Журналист Дмитрий Казанский тоже обратил внимание на тот факт, что россияне не просто закрыли, а именно разрушили само здание, в котором был храм ПЦУ. По его словам, потом эти люди еще выдвигают претензии относительно отношения к УПЦ МП в Украине.

"Ответ должен быть симметричным – никакой московской церкви здесь быть больше не должно. Только разрушать храмы, конечно, не нужно. Мы не варвары, в отличие от Z-мрака", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, В России православная церковь (РПЦ) приказала всему своему духовенству сменить литургию. Священники должны включить в нее провоенные молитвы для поддержки захватнической войны против Украины.

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