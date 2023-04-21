Не все по плану? В ISW объяснили, что стоит за отставкой командующего Тихоокеанским флотом России и кто может его заменить

19 апреля Кремль пошел на явное понижение в должности одного из высших начальствующих офицеров ВМФ России в отношении адмирала Сергея Авакянца. Снятие его с должности командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) может быть связано с провалом его морской пехоты в Украине или неудачными крупномасштабными учениями российских сил в Тихом океане.

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Такое предположение высказал американский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 20 апреля. Аналитики отметили, что кремлевская пропаганда попыталась выдать ситуацию за "обычное" переназначение Авакянца на новую должность, однако это не так.

Командующего ТОФ (теперь уже бывшего) вдруг заставили выполнять работу военного бюрократа. Напомним, что Авакянц недавно был назначен в штаб, курирующий российские центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Это произошло на фоне внезапной проверки готовности флота, начавшейся в РФ 14 апреля.

Интересно и то, что о новой должности Авакянца объявил вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Непонятно, почему это сделал кремлевский чиновник, а не представитель или пресс-служба минобороны.

На следующий день после этого сообщения, 20 апреля, в Тихоокеанском флоте России заявили, что Аванкянц меняет должность якобы в связи с достижением установленного МО РФ предельного возраста для военной службы (65 лет). Однако даже пропагандистское агентство ТАСС писало, что его источники утверждали: мол, понижение в должности не связано с преклонным возрастом военного.

В ISW указали, что несколько российских генералов, в том числе нынешний командующий российских войск в Украине, начальник генерального штаба Валерий Герасимов и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, служили в ВС РФ до 65 лет.

Не исключено, что понижение Авакянца связано с неудовлетворительными результатами морпехов Тихоокеанского флота (например, 155-й и 40-й бригад морской пехоты) вокруг Угледара с начала 2023 года.

"С другой стороны, Авакянц, возможно, каким-то образом не смог провести крупномасштабные учения в Тихом океане. Бывший российский офицер и ярый националист Игорь Гиркин связал увольнение Авакянца с учениями ТОФ и саркастически задал вопрос, может ли кто-то организовать учения в МО России – вероятно, выступая за увольнение министра обороны Сергея Шойгу", – отметили аналитики ISW.

Другой российский блогер также приветствовал увольнение Авакянца. Он заявил, что России необходимо назначить более молодых командиров, как, например, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

По данным одного из росСМИ, заменить Авакянца якобы может действующий командующий Балтийским флотом России адмирал Виктор Лиина. Если он примет командование ТОФ, возглавить Балтийский флот якобы может нынешний заместитель начальника генштаба РФ вице-адмирал Владимир Воробьев.

Как сообщал OBOZREVATEL, объявленную проверку, а затем и учения российского Тихоокеанского флота называют попыткой РФ улучшить свой испорченный имидж в глазах Китая, который продолжает отказывать ей в военной поддержке. Также это может быть своеобразная "игра мышцами" в регионе перед Японией.

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