Учения Тихоокеанского флота России: Кремль пытается доказать Китаю свою военную состоятельность

С 13 по 16 апреля состоялся визит министра обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу в Россию, где состоялись его встречи с коллегой Сергеем Шойгу и президентом страны Владимиром Путиным. По итогам визита Ли Шанфу отметил, что сотрудничество обоих государств "развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности, а отношения двух стран превосходят военно-политические союзы холодной войны" и эта работа "будет продолжена в пользу процветания всего мира".

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Учения Тихоокеанского флота России – попытка улучшить испорченный имидж в глазах Китая

Этот визит состоялся на фоне внезапной проверки боеспособности сил Тихоокеанского флота России (ТОФ), в ходе которой была отработана высадка десанта и ряд других действий. Следует упомянуть о полной неэффективности десантных операций в Черном море, где российская сторона потеряла большой десантный корабль "Саратов", несколько десантных катеров, а также контроль над ранее захваченным островом Змеиный, на котором российская морская пехота пыталась закрепиться в первые месяцы войны, но была выбита Силами обороны. Однако высшее военное руководство РФ, похоже, продолжает верить в возможности своего флота в Тихом океане, где потенциальными противниками являются крупные военно-морские государства – США и Япония. Следовательно, можно предполагать, что эти учения ТОФ России представляют собой попыткой улучшить весьма подпорченный имидж российских вооруженных сил в глазах китайских партнеров.

Российская "игра мускулами" в регионе даст повод Японии усиливать вооруженные силы и флот

Можно согласиться с выводами западных экспертов о том, что проверка боеспособности Тихоокеанского флота РФ есть не что иное, как попытка Кремля выставить Россию оборонным партнером на одном уровне с КНР, сигнал Пекину, что Москва поддерживает его архитектуру безопасности в Тихоокеанском регионе. Также можно объяснить такую активность попыткой запугать Японию перед саммитом G7 19-21 мая в Хиросиме и заставить ее воздержаться от поддержки Украины, однако это, скорее всего, будет иметь обратный эффект. Япония является одним из лидеров мировой экономики и технологического прогресса, однако после Второй мировой войны имеет недостаточно мощную армию, которая называется Силами самообороны, а также выполняет ряд ограничений по количеству вооруженных сил и наступательному вооружению. Однако японский флот в разы превосходит российский в Тихом океане. Поэтому "игра мускулами" России в этом регионе может привести к дальнейшей милитаризации Японии и превращению ее в самостоятельного военного игрока.

Китай продолжает отказывать России в военной поддержке

Российская пропаганда продолжает убеждать свою аудиторию, что Китай якобы крупнейший союзник и будет поддерживать дальнейшие действия Кремля. Однако официальный Пекин делает противоположные заявления. В частности, Associated Press сообщает, что Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон российско-украинского военного конфликта, а также будет контролировать экспорт продукции двойного назначения, цитируя слова министра иностранных дел КНР Цинь Гана. "Что касается экспорта военной продукции, Китай придерживается осторожной и ответственной позиции", – сказал он по итогам визита в КНР главы МИД Германии Анналены Бербок, а также подтвердил готовность КНР помочь сторонам найти мирное разрешение конфликта. Поэтому можно надеяться, что китайское руководство выберет наиболее рациональный путь поведения в этом вопросе, который, несомненно, будет заключаться в максимально нейтральном отношении к сторонам "конфликта", как Пекин обычно называет войну в Украине.

Китай готовит почву для операций против Тайваня

Усиленная дипломатическая активность Китая в последние недели ярко свидетельствует о сохранении многовекторности внешней политики страны. Визит Си Цзиньпина, а затем и министра обороны КНР в Москву, с одной стороны, а с другой – встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен демонстрируют вероятную подготовку к решению тайваньского вопроса. Французский лидер по итогам визита уже намекнул на нежелание коллективной Европы идти на обострение в связи с Тайванем и поддерживать резкую риторику США по этому поводу.

Поэтому не исключено, что китайское руководство хочет заручиться потенциальной поддержкой России в случае предстоящей военной эскалации вокруг Тайваня. Это может быть сдерживание японских вооруженных сил и флота путем активизации территориальных споров о Курильских островах или просто отвлечение сил антикитайской коалиции на этом театре вероятных боевых действий.

Итак, появляется все больше свидетельств планирования руководством Китая стратегической операции по "воссоединению" с Тайванем, поэтому Пекин активно ищет поддержки своих намерений или хотя бы обещаний не вмешиваться. Посему не исключено, что в ближайшее время ситуация будет обостряться и приближаться к границе перехода от средств холодной войны к настоящему военному конфликту.