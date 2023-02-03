Не стоит забывать заявление Путина в Волгограде: Песков отреагировал на объявление нового пакета помощи Украине

В Кремле отреагировали на объявление очередного пакета военной помощи Украине от США, в который вошли "крылатые бомбы" GLSDB, противотанковые ракеты Javelin и ракеты большой дальности для HIMARS. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков напомнил угрозу президенту РФ Владимиру Путину в Волгограде странам Запада.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. "Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде", – сказал Песков в комментарии "РИА – Новости".

Следует отметить, что Путина очень возмущает решение передовых западных стран передать Украине современные танки западного производства для защиты от российской агрессии.

Накануне во время выступления на концерте в годовщину 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде он заявил, что РФ якобы "вновь угрожают немецкими танками Leopard", но России "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится".

"Те, кто вовлекает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией и тем более – безответственно заявляет об этом, как о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не ограничится. Все должны это понимать", – заявил будущий фигурант международного трибунала.

В пятницу Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи по борьбе с российскими оккупантами. В него вошли так называемые крылатые бомбы GLSDB с радиусом действия 150 км, а также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS. В то же время, США отклонили запросы Украины относительно ракеты ATACMS дальностью поражения 297 км. Подробнее о новом пакете – читайте в материале OBOZREVATEL.

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