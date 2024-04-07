Российский террорист, который воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер", пожаловался на отсутствие лечения и материальной помощи в РФ. Боевик заявил, что в больнице ему дали вторую группу инвалидности с пометкой общая травма, а не военная.

Также оккупант возмущен, что российская власть не выделила ему никакой социальной и материальной поддержки. Жалобы вагнеровца опубликовали в российских Telegram-каналах.

Боевик Алексей Тарынин, который проживает в городе Новомосковск Тульской области, рассказал, что вступил в ряды террористической группировки "Вагнер" в феврале 2023 года. Спустя три месяца оккупант получил ранение, в результате которой потерял ногу, а вторая оказалась недееспособной.

По возращению в РФ оккупант надеялся на операцию и протезирование, но на самом деле российская власть его кинула. По словам боевика, он обратился в местную больницу, но лечения ему там не предоставили.

Более того, захватчики жалуется, что вместо военной травмы ему присвоили вторую группу инвалидности с пометкой общая травма. Также военный преступник выдал, что страна-агрессор РФ не оказала ему никакой социальной и материальной поддержки за войну против Украины.

Напомним, в Беларуси строят жилье для наемников расформированного российской ЧВК "Вагнер", оставшихся на территории этой страны. В частности, зафиксировано строительство девятиэтажки в селе Цель Могилевской области.

Ранее сообшалось, что российские "фермы троллей", связанные с погибшим главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, остаются активными спустя несколько месяцев после его смерти в авиакатастрофе. Вероятно, они продолжат распространять дезинформацию, чтобы повлиять на мнение о войне РФ против Украины и выборах в США в 2024 году.

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