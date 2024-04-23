Не обошлось без Украины: стало известно, чего больше всего боятся россияне

В первом квартале 2024 г. главными страхами россиян стали диверсии и атаки беспилотников. Беспокойство граждан также подкреплялось постоянными взрывами в Белгородской области.

Это следует из национального индекса тревожности, опубликованного российским изданием "Коммерсант". В предыдущем году такие же страхи, связанные с ударами дронов и диверсиями, также лидировали в рейтинге тревожности среди россиян.

Однако за последний год уровень тревожности россиян снизился. Если в январе-марте 2023 года общий индекс тревожности из-за этих факторов составил 683,4, то в первом квартале этого года его величина снизилась до 148,3. Тревогу по поводу диверсий и беспилотников усиливали также частые взрывы в Белгородской области.

На втором и третьем местах в списке основных страхов россиян размещаются аварии на теплосетях и износ инфраструктуры ЖКХ (123,7), а также теракты (122,7). Причиной беспокойства стал выход из строя коммунальной инфраструктуры в Подмосковье, Тульской, Тамбовской и других областях России этой зимой.

Страх по поводу терактов еще больше обострился после нападения террористов на концертный зал "Крокус Сити Холл", в результате которого погибли 145 человек, а 551 пострадал. Жестокость и масштаб этого нападения шокировали россиян, но эта реакция быстро потеряла актуальность на фоне других событий, поэтому страх не вышел на первое место в рейтинге.

Ранее сообщалось, что нефтепереработка на российских заводах в апреле 2024 г. упала практически до годового минимума. НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) в РФ в апреле выдавали лишь 5,23 млн продукции в сутки, что является почти самым низким уровнем с мая 2023-го. Ключевой причиной падения стали ремонты заводов, пострадавших от атак беспилотников СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия все же смогла отремонтировать некоторые из главных нефтеперерабатывающих заводов. Большинство из них пострадали от ударов украинских беспилотников.