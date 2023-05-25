'Не лечили, а разбирали на органы': 'топ-чиновник ДНР' выдал феерический фейк о воинах ВСУ и стал посмешищем. Видео

Так называемые чиновники и руководители квазиреспублик Л/ДНР, утратившие всякий авторитет и актуальность, решили "поднять рейтинги" своей недоармии за счет очернения воинов ВСУ. Они откровенно распространяют фейки, среди которых наиболее ярко отметился вброс о том, как раненных украинских защитников не спасают врачи, а попросту потрошат, разбирая внутренние органы.

Видео дня

С таким абсурдным заявлением выступил так называемый министр обороны "ДНР" Владимир Кононов, эпизод из его бредней опубликовал журналист Денис Казанский на своем Telegram-канале. Наиболее забавно, с каким серьезным лицом вещает "чиновник" очередные басни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вместо того, чтобы их лечить, извините за подробности, их разделывают как на кухонном столе. Кому сердце, кому легкое, кому почки", – дрожащим голосом делится плодом собственного воображения террорист.

Казанский откровенно высмеял самозванного министра несуществующего министерства. По его мнению, единственное, чему еще стоит удивляться, почему выдавая такой бред в эфир, Россия не понимает, почему проигрывает информационную войну.

"Даже не знаю, что смешнее. Что это чучело, которому место в палате для душевнобольных некрофилов, россияне назначили в "молодой республике" целым министром. Или то, что российская пропаганда до сих пор на полном серьезе выдает такие сюжеты в эфир", – иронично прокомментировал сюжет блогер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на федеральных каналах РФ сделали вброс, что генерал армии ВСУ Залужный якобы был тяжело ранен в начале мая неподалеку от Херсона. Пропагандисты заявили, что украинскому генералу даже делали трепанацию черепа после "ракетного удара по командному пункту" украинской армии, в их мечтах Залужный якобы больше не может исполнять свои обязанности.

Впрочем, подобные байки для путинских приспешников уже традиция. Накануне они опубликовали фото "ликвидированного в Белгородской области диверсанта", уверяя что человек на фото якобы является "бойцом "Кракена" и всячески потешались над его внешностью и фактом смерти.

"Выяснилось, что на фото – боец ЧВК "Вагнер", погибший под Бахмутом, а новость "военкорам" разослал украинский активист. Z-админы опубликовали информацию, не проверяя ее", – рассказали скептически настроенные журналисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!