Российские пропагандисты показали фото 'ликвидированного украинского диверсанта' и эпично оконфузились: на снимке был 'вагнеровец'

Российские пропагандисты опубликовали фото "ликвидированного в Белгородской области диверсанта". Они уверяли, что человек на фото якобы является "бойцом "Кракена" и всячески потешались над его внешностью и фактом смерти.

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Однако выяснилось, что на фото не украинский военный, а ликвидированный в Бахмуте наемник ЧВК "Вагнер" Максим Билевич. После того, как об этом стало известно, пропагандисты массово начали удалять размещенные ранее посты. На это обратили внимание журналисты российского проекта ASTRA.

"Российские Z-военкоры накануне массово распространили новость о якобы убитом в Белгородской области бойце "Кракена". Выяснилось, что на фото – боец ЧВК "Вагнер", погибший под Бахмутом, а новость "военкорам" разослал украинский активист. Z-админы опубликовали информацию, не проверяя ее", – отмечено в сообщении.

До того, как правда о личности человека на фото вскрылась, российские пропагандисты бурно радовались его смерти, а комментаторы из России считали уместным не только злорадствовать, но и глумиться над внешностью убитого. В частности, в чертах лица мужчины на фото прозорливые граждане государства-агрессора рассмотрели признаки деградации.

Однако, как оказалось, явные признаки умственной отсталости россияне заметили в очередном "герое России" – своем соотечественнике, наемнике ЧВК "Вагнер" Максиме Билевиче. Оккупант родился в российском городе Каменск-Уральск, погиб же в одной из многочисленных "мясных атак" в Бахмуте. По сообщениям местных российских СМИ, оккупант с "деградантской рожей", как тонко подметили россияне, был награжден медалью "За отвагу" и Черным крестом ЧВК "Вагнер".

Когда о личности человека на фото стало известно, пропагандисты начали молниеносно удалять свои посты. А некоторые еще и попытались оправдаться за то, что сели в лужу.

"Украинское ЦИПСО провело "масштабную" операцию, выставило фото погибшего бойца ЧВК "Вагнер" на крупных украинских каналах", – написал один из опубликовавших пост о "бойце Кракена", а затем удаливший его, блогер РФ Талипов.

Однако вранье пропагандиста тут же разоблачили украинцы.

"Ни один украинский канал не выставлял эти фотографии, они нарисованы от а до я полностью, вы получили их в бот и сразу опубликовали", – ответил Талипову автор канала "як це бачу я".

Напомним, ранее сообщалось, что в России оконфузилась "шоу" с зачисткой "диверсантов" в Белгородской области. В частности, в опубликованных россиянами фото "уничтоженной украинской техники" заметили неопровержимые доказательства того, что машины были доставлены на место "ликвидации" специально и с помощью техники "художественно" размещались на месте "боя".

Также OBOZREVATEL сообщал, что президент РФ Владимир Путин, накануне трясший "картой Людовика XІV 17 века", чтобы доказать, что "никакой Украины никогда не было", эпично оконфузился. Мало того, что престарелый диктатор не заметил на карте надписи "Украина, земля козаков", он еще и в очередной раз напомнил, что тезисы о том, что Крым является "исконно русским", являются полностью лживыми, а значительная часть территории РФ еще три с лишним века назад принадлежала вовсе не Москве.