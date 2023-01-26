''Не изменят ситуацию'': дипломат из РФ заявил, что Кремль не откажется от целей войны после поставок Западом танков Киеву

В Кремле выразили уверенность, что поставки Западом танков и даже самолетов Украине не изменят ситуацию на фронте и не вынудят РФ отказаться от целей развязанной ею войны. Вместе с тем Москва будет расценивать использование Киевом якобы снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение "грязных" ядерных бомб.

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Об этом заявил Константин Гаврилов – глава российской делегации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, который 26 января проходил в Вене. Его слова растиражировали пропагандистские росСМИ.

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа", – высказался он.

По утверждениям дипломата из страны-агрессора, у танков Leopard 2, а также БМП Bradley и Marder есть подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Он отметил, что использование подобных снарядов может привести к заражению местности, причем подобное якобы уже "имело место в истории – в Югославии и Ираке".

Гаврилов предупредил: если Украине передадут такие снаряды "для военной техники НАТО", Кремль это расценит как применение против РФ "грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями".

Также российский дипломат возмутился, что Берлин сделал выбор в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами" вновь атаковали российских военных. Он пообещал уничтожать эту технику и прочие вооружения стран НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, у российских пропагандистов продолжается истерика после решения Германии и США передать ВСУ боевые танки. Один из экспертов на росТВ все же признал, что такая техника даст Украине большое преимущество над армией российских оккупантов.

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