'Не хотят идти за Путиным': Данилов рассказал о группе поддержки Пригожина среди российских генералов

Несмотря на бравурные заявления Москвы о незаурядном "единении" в России на фоне короткого вооруженного мятежа под руководством предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, настроения среди военного командования российской армии далеко не так однородны, как хотелось бы Кремлю. Не менее 14 российских генералов готовы были поддержать Пригожина, хватает его симпатиков и на низших ступенях оккупационной армии.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Reuters. В то же время журналисты издания констатировали, что поддерживали "вагнеровцев" в их намерениях идти на Москву и обычные россияне, а также солдаты российской армии низшего и среднего звена.

Данилов заявил, что располагает информацией о представителях высшего военного командования РФ, которые готовы были поддержать Пригожина и его наемников во время "похода на Москву".

"Есть очень много командиров, которые симпатизируют "Вагнеру" и не хотят идти за Путиным", – отметил секретарь СНБО, добавив, что ему известно о по меньшей мере 14 российских генералах, поддерживающих Пригожина.

Журналисты опубликовали этот комментарий с оговоркой, что не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть озвученные Даниловым цифры. Вместо этого они имели возможность убедиться, что Пригожин имеет значительную поддержку среди гражданских россиян и рядовых солдат российской армии.

Журналисты пообщались с несколькими гражданами РФ, которые были свидетелями мятежа ЧВК "Вагнер".

В частности, та часть "вагнеровцев", которая выдвинулась на Москву по трассе М-4 "Дон", проходила через гарнизонный город Богучар. Трое местных жителей, с которыми пообщались журналисты издания, отметили, что население симпатизировало мятежникам, а военные части, дислоцирующейся в Богучаре, не оказывали "вагнеровцам" никакого сопротивления.

"Одна женщина сказала о Пригожине: "Кого еще мы должны поддерживать? Хоть один достойный человек, который не испугался". Другая жительница также сказала, что "Вагнер" пользуется широкой поддержкой в городе и многие бойцы "Вагнера" родом из Богучара. "Они все друзья", – сказала она", – говорится в материале.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что после короткого мятежа Пригожин в сопровождении командиров ЧВК "Вагнер" встречался с Путиным. В Кремле встречу подтвердили, хотя ранее пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков настаивал, что у администрации президента нет ни возможностей, ни желания отслеживать, где находится мятежник.

Между тем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что "история с Пригожиным, как и с ЧВК "Вагнер" в целом, – не закрыта".

О полноценном перемещении всего личного состава ЧВК "Вагнер", как и персонально Пригожина, на территорию Беларуси пока речь не идет. Что касается ситуации в России, то в ближайшее время там ожидаются кадровые изменения – как военные, так и политические.