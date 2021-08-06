Наблюдатели от ОБСЕ не приедут в Россию на выборы, которые состоятся 17–19 сентября — впервые с 1993 года. В кулуарах говорят, что сделан ещё один шаг к непризнанию легитимности российских выборов на международной арене. Ранее, 15 июля, в Европарламенте заявили, что "ЕС должен быть готов отказаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведёнными с нарушением демократических принципов и международного права". До выборов в России осталось чуть больше месяца, а нарушений набралось с вагон и тележку. В частности, кандидатов от несистемной оппозиции массово не допускают до участия в выборах.

В качестве причины отказа представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе назвали нежелание российских властей согласовать предложенное международной организацией число наблюдателей. Ранее ЦИК России отправила в мусорное ведро запрос на 500 наблюдателей, предложив европейцам "десантировать" 50 человек от ОБСЕ и 10 человек от Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Трудно представить, как 60 наблюдателей смогут справиться с работой на огромной территории, где будет открыто порядка 100 тыс. избирательных участков, да ещё и в течение трёх дней. К слову, трёхдневное голосование, когда избирательные урны остаются на ночь на участке без присмотра — ноу-хау российских властей, протестированное в 2020 году. Тогда в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 77,92% россиян проголосовали за то, чтобы Путин смог участвовать в президентских выборах в 2024 и 2030 годах. Если всё пойдёт по плану, Владимир Владимирович простоит у штурвала России до достижения 84 лет.

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Урезав квоту ОБСЕ, российские власти сослались на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. В кулуарах говорят, что у Владимира Путина болезнь Паркинсона, но, видимо, от неё страдает каждый второй чиновник. Иначе как объяснить, что они то вспоминают, то забывают о коронавирусе. В частности, 5 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко отрапортовал, что "на сегодняшний день ситуация стабилизируется, и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился". Днём ранее, 4 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в России "безусловно, остаётся пока достаточно напряжённой", но "вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса". Кроме того, в ОБСЕ были готовы выполнить любые разумные требования — от сдачи ПЦР-тестов до пребывания на карантине, но всё равно получили отказ. Ввиду этого там посчитали названную российскими властями причину надуманной, какой она, впрочем, и является.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ (БДИПЧ) Маттео Мекаччи отметил, что "в настоящее время не усматривается никаких ограничений въезда или правил ведения деятельности и передвижения внутри страны, которые могли бы препятствовать развертыванию полномаштабной миссии по наблюдению за выборами в соответствии с изначальной оценкой БДИПЧ". Он заявил, что БДИПЧ и ПА ОБСЕ "с пониманием относятся к трудностям, испытываемым странами в настоящее время в связи с усилиями по предотвращению распространения вируса, и были готовы соблюдать все официальные требования и регламенты, обусловленные пандемией". По его словам, с начала пандемии "оба института ОБСЕ прилагали все усилия для того, чтобы продолжить осуществление своих мандатов в области наблюдения за выборами, и за последние полтора года самостоятельно провели миссии по наблюдению за выборами в целом ряде стран".

В ОБСЕ не стали скрывать, что 60 человек не справятся с наблюдением, а потому за него не стоит даже браться. "Я весьма разочарована тем, что установленные национальными властями ограничения не позволят ОБСЕ предложить российским избирателям прозрачную и авторитетную оценку выборов в их стране, как мы это делали последовательно с 1993 года, — отметила президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт. — ОБСЕ было разрешено направить лишь малую долю от запланированного числа наблюдателей, и это просто не позволит нам выполнить свою работу с должной тщательностью и эффективностью". "Решение властей резко ограничить число наблюдателей негативно повлияло бы на эффективность и достоверность проводимого ОБСЕ наблюдения за выборами. Поэтому я полностью согласен с решением выступить в защиту независимого наблюдения с опорой на нашу собственную оценку, — заявил генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла. — С самого начала пандемии COVID-19 ПА ОБСЕ, как и БДИПЧ, тщательно адаптировали свои процессы и с соблюдением всех мер безопасности направили несколько сотен наблюдателей в целый ряд стран, не вводивших таких ограничений, и я не сомневаюсь, что мы сделали бы так же и в этот раз".

Таким образом, в ОБСЕ отказались участвовать в цирке, ведь уже сейчас понятно, что выборы — 2021 претендуют на звание самых нечестных в истории путинской России. Рейтинги Владимира Путина и партии "Единая Россия" внутри страны продолжают падать, несмотря на предвыборные обещания, так что власти вынуждены искать голоса за пределами РФ — на оккупированных территориях. В 2021 году голосовать будут жители не только временно оккупированного Крыма, но и ОРДЛО. Правда, если в прошлом году оккупанты возили людей в Россию для голосования по поправкам в Конституцию РФ, то сейчас решили не тратиться. В ЦИК заявили, что жители оккупированных территорий с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в онлайн-формате. Чтобы хоть как-то их заинтересовать, оккупанты включили в списки местных коллаборантов и военных преступников. Но участие в выборах — 2021 лиц, известных благодаря базе "Миротворец", станет ещё одним поводом для признания их нелегитимными.

Планы России пригласить международных наблюдателей для галочки провалились. Присутствие 60 наблюдателей ОБСЕ и ПА ОБСЕ позволило бы официальной Москве заявить, что процесс прошёл честно и прозрачно, и претендовать на то, что итоги будут признаны легитимными на международной арене. Сентябрьские выборы имеют огромное значения лично для Владимира Путина, поскольку избранный в 2021 году парламент будет сопровождать президентские выборы в 2024 году — в Госдуме не должно быть инакомыслящих и случайных людей. А вот присутствие 500 наблюдателей точно не входило в планы российской власти, ведь они "обложили" бы избирательные участки и наверняка зафиксировали нарушения избирательного права.

В России на решение ОБСЕ отреагировали остро. "Постпред Великобритании в ОБСЕ Нейл Буш заявил в четверг, что ограничения Москвы по числу наблюдателей за выборами в Госдуму из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ помешает достоверно оценить проведение выборов. „Великобритания разделяет разочарование, выраженное БДИПЧ и Парламентской ассамблеей ОБСЕ в том, что введённые Россией ограничения помешают ОБСЕ предоставить российским избирателям транспарентную и заслуживающую доверия оценку предстоящих выборов в Госдуму“, — говорится в заявлении британского Постпреда в ОБСЕ Нейла Буша, распространённом Форин-офисом. По словам Буша, решение Москвы „строго ограничить число наблюдателей за выборами подорвёт эффективность и достоверность наблюдения за выборами БДИПЧ“. Где был Нейл Буш и весь британский Форин-офис, когда формировалась команда БДИПЧ на американские президентские выборы 2020? Это было год назад. Знает ли Нейл Буш, сколько в итоге наблюдателей ОБСЕ прибыло в США (ряд штатов при этом их к себе не допустил)? Подскажу — 30! Как назовёт Нейл Буш своё поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?", — в частности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А тем временем "Коммерсантъ" пишет, что сравнение с выборами в США является некорректным. "Да, там работало порядка 50 человек. Но в БДИПЧ точно так же рекомендовали направить туда 500 наблюдателей, однако не получили в этом поддержки от стран—членов ОБСЕ: они, в том числе Россия, не стали делегировать своих людей. Поэтому получилась такая усечённая миссия", — сообщила российскому изданию западная собеседница, хорошо знакомая с ходом переговоров между Москвой и БДИПЧ.

И в конце политический "анекдот". Злые языки говорят, что власти России попросили, чтобы все наблюдатели были привиты признанными в РФ вакцинами, то есть российскими. В ОБСЕ на это не согласились, поскольку ни один из этих препаратов не одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, как раз сейчас в России набирает обороты скандал, связанный со смертью целой семьи после вакцинации. "Трое умерших, двое в тяжёлом состоянии — таков печальный исход семейного похода на категорически противопоказанную им вакцинацию семьи Колесниковых с хутора Ленина, что неподалёку от Краснодара. В живых осталась только 13-летняя Арина, потерявшая маму, папу, бабушку. Слава богу, с самой девочкой все в порядке, так как прививки детям не делают", — в частности, пишет "Московский комсомолец". Как сообщило издание, министр здравоохранения России поручил срочно назначить виновных (зачёркнуто) разобраться в ситуации.

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