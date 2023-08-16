Вышедшая с российского рынка немецкая компания Mercedes-Benz также приняла решение полностью отключить российских дилеров от своего программного обеспечения. По этому поводу российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику и пригрозил "разорить" концерн.

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С этими заявлениями он выступил в эфире своей программы на российском ТВ. В частности, немецкая компания ограничила россиянам доступ к онлайн-системам, которые используются для осуществления технического обслуживания и выявления проблем.

Так, ключевой проблемой для россиян после решения концерна Mercedes-Benz отключить программное обеспечение в России, а также из-за нехватки комплектующих станет то, что теперь сроки ремонта автомобилей значительно возрастут.

По этому поводу пропагандист Соловьев устроил настоящую истерику. Он обозвал компанию "нацистской сволочью" и угрожал разорить концерн. Также он заявил, что якобы Mercedes-Benz "уничтожил свою репутацию" такими действиями.

Ранее кремлевский пропагандист Владимир Соловьев после ночных взрывов в Москве выдал новую порцию угроз в адрес Украины. По его мнению, страна-агрессорка должна отомстить ударами по правительственному кварталу в Киеве.

Также топ-пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева неоднократно призывали стереть Одессу с земли и бурно радовались разрушениям в этом красивом южном украинском городе. Высказывания пропагандистов вспомнили в сети.