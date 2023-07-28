Настоящая 'Игра престолов': сеть развеселили наряды африканских гостей на саммите в Петербурге. Видео

Африканские гости прибыли на саммит "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге в ярких нарядах, которые рассмешили сеть. Пользователи назвали мероприятие цирком и сравнили с сериалом "Игра престолов", подчеркнув, что других партнеров президент РФ Владимир Путин просто не заслужил.

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Фото и видео с саммита распространили российские пропагандистские СМИ. На опубликованных кадрах видны гости Путина, прибывшие на деловую встречу в национальных костюмах, причем некоторые выглядели достаточно откровенными (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

А сотрудник посольства Гвинеи в РФ Лама Жак Севоба отличился футболкой с "головами" Путина. В комментарии пропагандистам он заявил, что эту вещь ему "дал Бог".

"Форум Россия – Африка по традиции отличается оригинальностью и разнообразием нарядов гостей", – пишут росСМИ.

Кроме того, саммит ознаменовался еще одним курьезом. Путин, обращаясь к своим гостям, заявил, что в РФ якобы "помнят и чтят выдающихся сынов Африки", однако перечисляя этих "сынов", едва не сломал язык.

В сети высмеяли саммит. Его окрестили "Игрой престолов" и "цирком" и отметили, что других партнеров российский диктатор не заслуживает.

"Давно такого фестиваля не видел. Поесть приехали и попить на халяву, потом все будут дружно посылать Путина", "Они там никого не съели?", "Позорище", "Какой кринж".

Причем некоторые россияне возмутились, что в их "культурной столице" проходят такие мероприятия: "В чем понт таких саммитов? Неужели в культурной столице хотят видеть постоянно эти страшные лица?"

Другие пишут, что там не хватало российского артиста Филиппа Киркорова, известного своим пристрастием к пестрым нарядам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Большинство лидеров Африки проигнорировали саммит Путина. В РФ приехали только 17 глав государств, но в Москве заверили, что не обижаются.