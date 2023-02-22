YouTube заблокировал каналы путиниста Лебедева, который кичился фото из Мариуполя: только на одном из них более миллиона подписчиков

YouTube заблокировал оба канала украинофоба, российского дизайнера Артемия Лебедева. На крупнейшем из них у россиянина было 1,1 млн подписчиков.

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Официальная причина блокировки – "за нарушение условий использования YouTube". Теперь при попытке зайти на любой YouTube-канал Лебедева появляется картинка с надписью: "Эта страница недоступна".

Путинист Лебедев с 2014 года прославлял оккупацию Крыма и других украинских территорий, маскируясь при этом под "либерал". Он незаконно посещал аннексированный Россией полуостров и неподконтрольные украинским властям территории Донбасса, за что получил запрет на въезд в Украину.

Кроме того, Лебедев с удовольствием сотрудничает с кремлевскими пропагандистами, распространяет фейки о войне и поддерживает российскую пропаганду против Украины, в том числе делал это и через свои YouTube-каналы.

После полномасштабного вторжения украинофоб посетил Донецк, Мариуполь, где побывал у разрушенного драмтеатра и завода "Азовсталь", а также Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Соответствующие фото он разместил в своем Instagram, нагло отметив, что ему указом президента Владимира Зеленского запрещен въезд в Украину.

С января 2023 Артемий Лебедев находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков пригрозил предоставлять тумаков украинофобу Лебедеву. Так шоумен отреагировал на приезд путиниста в его родной Мариуполь.

Российский дизайнер Лебедев также кичился нарушением законов Украины, посетив захваченную оккупантами Запорожскую АЭС.