Народная декоммунизация: в российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину. Фото
Пока российские власти культивируют идею "величия" СССР, а на временно оккупированных территориях Украины захватчики называют улицы советскими названиями и устанавливают памятники деятелям времен Советского Союза, в РФ продолжается "народная декоммунизация". В российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину.
Российские коммунисты требуют найти и наказать тех, кто разгромил изваяние. Подробности и фото с места опубликовало издание Nexta.
"В РФ продолжается народная декоммунизация. В Астрахани, например, снесли памятник Ленину — от него остались только ноги. КПРФ требует найти и наказать виновных" – пишет издание.
На опубликованных фото виден изувеченный памятник. Более-менее уцелевший бюст "вождя мировой революции" лежит на земле, на груде обломков.
На постаменте же действительно остались лишь ноги от изваяния.
Напомним, ранее стало известно, что памятник Ленину случайно уронили в Казахстане.
В городе Алтай, как видно из появившегося в сети видео, сзади к памятнику подъехал экскаватор с большим ковшом, который задел монумент, сбросив его на землю.
Местные власти уверили, что памятник восстановят и вернут на место.
Тем временем в РФ мужчина попытался поджечь мавзолей Ленина "коктейлем Молотова".
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