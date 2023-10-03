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Народная декоммунизация: в российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину. Фото

Лилия Рагуцкая
Новости России
1 минута
417
Народная декоммунизация: в российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину. Фото

Пока российские власти культивируют идею "величия" СССР, а на временно оккупированных территориях Украины захватчики называют улицы советскими названиями и устанавливают памятники деятелям времен Советского Союза, в РФ продолжается "народная декоммунизация". В российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину.

Российские коммунисты требуют найти и наказать тех, кто разгромил изваяние. Подробности и фото с места опубликовало издание Nexta.

"В РФ продолжается народная декоммунизация. В Астрахани, например, снесли памятник Ленину — от него остались только ноги. КПРФ требует найти и наказать виновных" – пишет издание.

На опубликованных фото виден изувеченный памятник. Более-менее уцелевший бюст "вождя мировой революции" лежит на земле, на груде обломков.

Видео дня
Народная декоммунизация: в российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину. Фото

На постаменте же действительно остались лишь ноги от изваяния.

Народная декоммунизация: в российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину. Фото
Народная декоммунизация: в российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину. Фото

Напомним, ранее стало известно, что памятник Ленину случайно уронили в Казахстане.

В городе Алтай, как видно из появившегося в сети видео, сзади к памятнику подъехал экскаватор с большим ковшом, который задел монумент, сбросив его на землю.

Местные власти уверили, что памятник восстановят и вернут на место.

Тем временем в РФ мужчина попытался поджечь мавзолей Ленина "коктейлем Молотова".

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