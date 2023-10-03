Народная декоммунизация: в российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину. Фото

Пока российские власти культивируют идею "величия" СССР, а на временно оккупированных территориях Украины захватчики называют улицы советскими названиями и устанавливают памятники деятелям времен Советского Союза, в РФ продолжается "народная декоммунизация". В российской Астрахани неизвестные снесли памятник Ленину.

Российские коммунисты требуют найти и наказать тех, кто разгромил изваяние. Подробности и фото с места опубликовало издание Nexta.

"В РФ продолжается народная декоммунизация. В Астрахани, например, снесли памятник Ленину — от него остались только ноги. КПРФ требует найти и наказать виновных" – пишет издание.

На опубликованных фото виден изувеченный памятник. Более-менее уцелевший бюст "вождя мировой революции" лежит на земле, на груде обломков.

Видео дня

На постаменте же действительно остались лишь ноги от изваяния.

Напомним, ранее стало известно, что памятник Ленину случайно уронили в Казахстане.

В городе Алтай, как видно из появившегося в сети видео, сзади к памятнику подъехал экскаватор с большим ковшом, который задел монумент, сбросив его на землю.

Местные власти уверили, что памятник восстановят и вернут на место.

Тем временем в РФ мужчина попытался поджечь мавзолей Ленина "коктейлем Молотова".

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