В Казахстане случайно уронили памятник Ленину. Видео

В Казахстане во время реставрационных работ был впущен памятник советского вождя Владимира Ленина. Это произошло якобы случайно.

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Соответствующее видео появилось в соцсетях. Инцидент произошел в городе Алтай.

На кадрах видно, что к памятнику сзади подъехал экскаватор с огромным передним ковшом, который задел Ленина так, что тот упал с постамента головой вниз.

По данным казахского издания yk-news.kz, в результате падения у Ленина откололась кисть, после ремонта его должны вернуть на место.

Следует отметить, что во временно оккупированном Мариуполе неизвестные уничтожили монумент вождю мирового пролетариата и вдохновителю Октябрьского переворота Владимиру Ленину. Декоммунизация продолжается даже в разрушенном и захваченном Россией городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове снесли памятник стоящим в Винниках советским военным. Монумент будет перенесен в музей тоталитарных режимов.

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