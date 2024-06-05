В Москве на Манежной площади две женщины сделали трехбуквенную надпись краской на памятнике советскому полководцу Георгию Жукову. Местные жительницы написали на постаменте "ГУР" – аббревиатуру Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщают московские масс-медиа, полиция задержала обеих женщин, а аббревиатуру "немедленно стерли". Отмечается, что задержанные 28-летняя Анастасия и 55-летняя Вера работают медсестрами; они "стали жертвами телефонных мошенников" из-за нехватки денег. Несмотря на то, что женщины признаны жертвами, им грозит пять лет колонии по статье "повреждение памятников великой отечественной войны".

Правоохранителям женщины рассказали, что им срочно требовались деньги, чтобы вернуть кредиты. "Украинские мошенники" пообещали им "большую сумму денег за акт вандализма". При этом одна из них утверждает, что "поддерживает "СВО", Россию и Путина".

Ее показания наиболее интересны – женщина говорит, что отдала телефонным мошенникам 3 млн. рублей, после чего те "заставили ее испортить памятник". Перед этим "пострадавшую обрабатывали два месяца".

Ответственность за надпись "ГУР" в центре Москвы взяла на себя анонимная общественная инициатива "Молодежь за ГУР". В качестве подтверждения организация показала видео.

Интересно, что об этом "украинском телефонном мошенничестве" написали практически все московские СМИ. Некоторые даже процитировали предупреждение российского центробанка о "критической ситуации с телефонными мошенниками в России".

"Ежедневно они совершают до 20 млн звонков, а центром такого мошенничества остается Украина. Из того, что злоумышленникам удается выманить у россиян, до 40% идет на финансирование ВСУ", - отметили в главном банке РФ.

Однако ни одно из этих изданий не отметило, в чем смысл мошенничества с надписью "ГУР". В том, что женщинам не заплатили обещанные деньги? Или в том, что заплатили не все обещано, а 40% отдали на ВСУ?

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве силовики задержали 18-летнюю жительницу Московской области Викторию Мумрину за цепочку с подвеской в виде трезубца. На девушку был составлен административный протокол за "пропаганду нацистской атрибутики". Также там задержан иранец, одетый в белую футболку бренда Balenciaga с гербом и флагом Украины и кодом со ссылкой на сбор средств на ВСУ.

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