В Москве задержали иранца из-за футболки Balenciaga с флагом Украины, но есть нюанс

В столице РФ Москве силовики задержали гражданина Ирана, который был одет в белую футболку бренда Balenciaga c флагом Украины. Суд признал его виновным в "дискредитации" оккупационной армии РФ и назначил штраф в размере 50 тыс. рублей (около 22,5 тыс. грн).

Об этом сообщают российские СМИ. По данным Telegram-канала Baza, 31-летний Хидари Хоссин остановился в московской гостинице Holiday Inn.

Полиция задержала его на Васильевском спуске, обратив внимание на его белую футболку якобы от модного бренда Balenciaga.

На ней был изображен флаг и герб Украины, а также QR-код со ссылкой на сбор средств.

Иранца доставили в ближайшее отделение полиции и оформили протокол за "дискредитацию" армии страны-агрессора РФ.

Тверской районный суд Москвы признал его виновным и назначил штраф 50 тысяч рублей.

Как пишет Baza, футболка Хидари была подделкой, поскольку официально Balenciaga выпускала только черный свитшот с флагом Украины.

Футболку у иранца забрали, она "подлежит уничтожению", заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Иран передал РФ новейшие авиабомбы Qaem-5 для ударов по Украине. Носителями выступают ударно-разведывательные беспилотники Mohajer-6.

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