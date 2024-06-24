"Нам известно, где вы проживаете": агенты "Атеш" разведали штаб ВКС в Санкт-Петербурге и сделали "намек" российским офицерам

На территории России партизаны, поддерживающие Украину, провели разведку военного объекта страны-агрессора в Санкт-Петербурге. Внимание патриотов привлек штаб войсковой части 26934 Военно-космических сил РФ.

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Об этом сообщило движение сопротивления "Атеш". Его агенты передали фотографии, сделанные на месте. Кадры опубликовал в понедельник, 24 июня, Telegram-канал "Атеш".

Партизаны заинтересовались указанным объектом довольно давно. Войсковая часть 26934 была связана с Военно-космическими силами, а также занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями.

Координаты: 59.706401797986864, 30.37792226968436

Друзья Украины намекнули российским оккупантам, что информация о них хорошо известна.

"Мы изучили специфику работы как подразделения, так и штаба. Особое внимание мы уделили офицерскому составу. Нам известно, на каком автомобиле вы перемещаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите", – заявили агенты "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" провело диверсию в российском Ростове-на-Дону. Был уничтожен релейный шкаф на линии, соединяющей Ростов с оккупированным украинским Мариуполем. По этой ветке враг перебрасывает живую силу и технику.

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