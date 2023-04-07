Найдите отличия: журналист The Wall Street Journal показал секретные материалы США в ''российской редакции''. Фото

Российские пропагандисты решили использовать в своих целях секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ, которые попали в сеть. Однако для этого россиянам пришлось немного их отредактировать.

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Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов. Он показал оригинальные данные и результаты российского фотошопа.

"Когда секретные слайды США просочились вчера, российские пропагандистские каналы быстро перепостили их – но после небольшого фотошопа. Найдите отличия", – отметил журналист.

На кадрах, которые использовали кремлевские пропагандисты, 43,5 тысяч погибших российских захватчиков у них превратились в 17,5 тысяч. В то же время, потери украинских сил в России решили увеличить с помощью Photoshop с 17,5 до 71,5 тысяч.

Число уничтоженной российской техники магическим образом также уменьшилось с 6000 до 600.

Трофимов подчеркнул, что на данный момент невозможно сказать, являются ли предварительные, неотредактированные данные правдивыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе в соцсети попали засекреченные военные документы, якобы подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию Сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением.

Этот факт признали в Белом доме, подчеркивая, что сейчас Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой данных.

У Зеленского тоже отреагировали на "слив" секретных документов по усилению ВСУ.

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