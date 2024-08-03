'Надо ослабить санкции': освобожденные в результате обмена россияне сразу начали разгонять нарратив о плохой власти и хорошем народе в РФ

Освобожденные в результате обмена заключенными россияне на Западе уже призвали мировое сообщество ослабить санкции против страны-агрессора России. В частности, Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза разгоняют нарратив о якобы плохой власти при хорошем населении РФ.

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Такими нарративами они пользовались во время своей первой пресс-конференции в Берлине. Так, Андрей Пивоваров призвал ослабить санкции для простых россиян и "разоблачить миф о том, что за границей ненавидят россиян".

"Меня коробит от тезиса, что нынешние трудные времена в России надо пережить. Мне он кажется политически неверным. Надо ослабить санкции и дать россиянам увидеть, что здесь не сплошные враги, а люди, помогающие другим людям выжить и освободиться", – предложил Пивоваров.

Он призвал "протянуть руку россиянам" и, в частности, способствовать выдаче образовательных виз для молодежи РФ. Кто именно будет пользоваться такими визами – простые люди или дети элиты страны-агрессора, Пивопаров тактично не раскрыл.

Аналогичные мнения распространял и Владимир Кара-Мурза. Он сказал, что он продолжит работать над введением санкций, но исключительно против российского режима.

"Они должны быть направлены на преступников и режим Путина, а не на граждан РФ по принципу гражданства", – подчеркнул политик. Кто именно по указанному "принципу гражданства" избрал себе такой режим и сейчас его поддерживает, Кара-Мурза также почему-то не объяснил.

Он призвал "не путать кремлевский режим и Россию" и сослался на... пачки писем со всей страны. Он их якобы "ежедневно получал, потому что люди не боялись открыто писать и в тюремной переписке указывать свое имя и адрес". При этом политик непоследовательно пожаловался на цензуру в тюрьме, где ему "не давали звонить родным" и даже "не пускали в церковь".

"Отличительная черта путинского режима – ужасное лицемерие: они рассказывают о традиционных и семейных ценностях, но запрещают своим политическим оппонентам звонить детям и ходить в храм", – отметил политик.

А вот о "ужасном лицемерии" русской церкви, благословившей войну в Украине, Кара-Мурза почему-то не вспомнил. Или он не знает об этом, потому что его "не пускали в храм"?

Как сообщал OBOZ.UA, обмен между РФ и Беларусью, а также США, Германией и Словенией осуществлялся в Анкаре. В Турцию было отправлено 26 человек на семи самолетах (два – из США, по одному – из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России). Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 13 – в Германию и трое – в США.

Известно, что самый ценный "кадр", который РФ получила в рамках обмена, – киллер из ФСБ Вадим Красиков. В США отметили, что во время любых переговоров с российскими чиновниками по обмену первое, на чем настаивали россияне, – это освобождение именно Красикова.

Этот "простой россиянин" был исполнителем нескольких заказных убийств, в частности, бизнесмена Александра Козлова в Карелии 2007 года, бизнесмена Альберта Назранова в Москве 2015 года, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили 2019 года и других.