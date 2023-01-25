''Надо идти на Берлин'': россияне устроили истерику из-за решения Германии по танкам для Украины

Россияне в сети разразились истерикой из-за решения Германии о передаче Украине танков Leopard 2. Некоторые граждане государства-террориста даже призвали ударить по стране ядерным оружием, а также не скупились на оскорбления.

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Ответные комментарии они оставляли под соответствующей новостью в пропагандистском Telegram-канале Readovka. Нашлись и такие, кто предлагал подписать петицию за выдворение из РФ послов Германии и США.

"Вот тебе и "историческая память"! Столько крови пролитой в ВОВ они опять на себя берут такой грех, история и правда циклична!", "Надо идти на Берлин", "Нужно отключить газ Европе. Всей! Полностью отключить", – писали озлобленные россияне.

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