'Началась история о влиянии': Ступак рассказал, есть ли угроза другим лидерам стран ЕС после покушения на Фицо. Видео

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, вероятно, было устроено из-за внутренни причин в стране, а не организовано россиянами. Однако угроза от России для европейских государств остается. Россияне начали не просто шпионить для получения информации, но и пытаются влиять на принятие определенных решений.

Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире OBOZ.Talk. После распада СССР страны Европы решили, что империи зла теперь не существует, и сквозь пальцы смотрели на попытки россиян шпионить.

"Как оказалось, сначала это были игрушки, а потом стало серьезной угрозой, когда российская агентура начала не просто разведывать информацию, знать о планах. Началась история о влиянии. То есть не просто получить информацию о каких-то планах, а повлиять, чтобы западные правительства принимали решения в самом худшем случае не в ущерб интересам РФ, а в лучшем – в пользу интересам РФ", – сказал эксперт.

По его убеждению, покушение на Фицо не был делом рук России, поскольку он придерживался важной для россиян политики не помогать Украине. Для Моквы этого было достаточно, учитывая, что у Путина в Европе есть еще один союзник – венгерский премьер Виктор Орбан.

"Не думаю, что это россияне были. Скорее всего, и мы уже слышали это от местных правоохранителей, это было политически мотивировано, но по внутренним причинам в самой стране", – сказал Ступак.

Писатель, задержанный по подозрению в покушении на Фицо, уже давно выражал им недовольство и угрожал. Странным, по убеждению эксперта, является то, что угрожавшего премьеру человека не взяли "на карандаш" и даже разрешили приобрести огнестрельное оружие.

Это сигнал для европейских стран проверить всех, кто писал лидерам государств, например, открытки с угрозами.

"Проверить, есть ли черед них люди, имеющие отношение к ИГИЛ, к Российской Федерации, к Ближнему Востоку. То есть это анализ усиления мер безопасности и, возможно, как вариант, регулирование рынка огнестрельного оружия в каждой конкретной стране", – считает Ступак.

Он отметил, что у РФ, вероятно, есть люди, которые отслеживают европейских граждан, которые публично или в соцсетях активно выступают против политики какого-то лидера.

"Россияне сидят и обдумают, как же они могут этим воспользоваться? А давай мы выйдем на того, кто пишет, и, например, скажем, что он должен быть решительным. На тебя смотрит столько людей, будь решительным, твои слова – это просто слова, оберни их в какую-нибудь оболочку, чтобы это был камень, чтобы он испугался. Возможно, таким образом подталкивают", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, словацкий премьер Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, известен своей пророссийской позицией и выступает против помощи Украине. Также он отметился оскорблениями в сторону словаков, которые собрали 4 млн евро на боеприпасы для нашего государства.

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