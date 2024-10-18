На Сахалине перевернулось российское грузовое судно 'Григорий Ловцов': два члена экипажа погибли

На Сахалине в России перевернулось российское грузовое судно "Григорий Ловцов". Одного члена экипажа спасли, двое погибли.

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Еще четверых человек продолжают искать. Об этом пишут российские СМИ.

Грузовое судно перевернулось в порту Корсаков на Сахалине при перегрузке щебня и песка. По предварительной версии, судно накренилось, а после и вовсе перевернулось из-за перегруза.

На борту находился экипаж из семи моряков.

На месте началась поисково-спасательная операция: задействовались два буксира и спасательное судно. Пропагандисты сначала сообщили, что троих моряков спасли. Впоследствии данные обновили: двое из "спасенных" – мертвы, еще один госпитализирован.

Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной.

В Корсаковский район выехал транспортный прокурор Дальневосточной транспортной прокуратуры, начата проверка.

Некоторые СМИ напоминают, что это происшествие у "Григория Ловцова" – не первое. В 2022 году это грузовое судно попало в ледовое сжатие и подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения льдами корпуса. Правда, тогда обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее стало известно, что в Московской области застрелили офицера армии РФ. 44-летний Никита Кленков участвовал в войне против Украины. В деревне Меленки Солнечногорского района утром 16 октября неизвестный, ехавший в авто, открыл огонь по белому кроссоверу, за рулем которого находился оккупант. От полученных ранений тот скончался на месте.