''Украинский Голливуд'': пропагандисты Путина цинично высказались об ударе по многоэтажкам в Запорожье. Видео

Российские пропагандисты цинично высказались о ракетном ударе по жилым многоэтажкам в Запорожье, которые путинские военные преступники нанесли 22 марта. На росТВ заявили, мол, это такой же "фейк, как удары по роддому и драмтеатру в Мариуполе", а также назвали видео с места событий "украинским Голливудом".

Видео дня

Об этом говорилось в эфире одной из передач на росТВ. Пропагандисты традиционно вешали лапшу на уши россиянам, заявляя, что украинцы сами себя обстреливают (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Аргументировали свои слова они тем, что на видео якобы не видно пострадавших – только как спасатели достают животных. Поэтому, цинично пошутив над фото украинского спасателя со спасенным псом на руках и назвав его операцией "спасти рядового Мопса", ведущие росТВ заверили россиян, что все неправда.

Напомним: граждане России цинично и безнравственно отреагировали на ракетные удары по Запорожью, восхваляя атаку и требуя "добавки". Часть интернет-пользователей из России продолжила винить Запад, якобы именно он виновен в войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 марта в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские войска обстреляли жилые дома и остров Хортица. В результате один человек погиб, еще 33 пострадали, среди них – дети;

– глава МИД РФ Сергей Лавров цинично назвал "защиту русскоязычного населения Украины" причиной полномасштабной неспровоцированной войны против суверенной страны. Мол, Запад перестал выполнять свои обязательства и не оставил Москве другого выбора.

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