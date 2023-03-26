Пропагандист Соловьев назвал Россию единственной страной, где соблюдают права человека. Видео

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев на полном серьезе заявил, что Российская Федерация – это "единственная страна, где соблюдаются права человека". Кроме того, он утверждает, что только на территории России (ну и еще Китая) "спокойствие", тогда как весь остальной мир "бушует".

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Для этих заявлений нет абсолютно никаких оснований, но это не мешает роспропаганде скармливать населению страны-агрессора несуществующие "победы". Новая ложь прозвучала в эфире "России 1", а фрагменты программы распространили в сети Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Единственная страна, где есть свобода, уважение к человеку и к его правам – это Россия", – радостно сказал Соловьев.

По его словам, РФ "высоко подняла европейские ценности". Возникает риторический вопрос, что именно он имеет ввиду – это те ценности, которые пропагандисты ненавидят и критикуют при любой возможности? Но углубляться в тему пособник Кремля не стал, бодро заявив, что в России "на два с лишним года выросла продолжительность жизни". Отметим, что об этом ранее объявлял Росстат – якобы показатель ожидаемой продолжительности жизни россиян по результатам 2022-го вырос до 72,76 года (против 70,1 года в 2021-м).

Разговор продолжила пропагандистка Маргарита Симоньян. Она стала расхваливать китайский "мирный план" по урегулированию российско-украинской войны (хотя Пекин заявлял, что признает территориальную целостность и суверенитет Украины – об этом"журналистка", конечно же, не сказала ни слова).

Симоньян заявила, что план КНР "не просто хорош, а безупречен". Но уже несколько минут спустя она вдруг сказала, что в предложении Китая "нету главного".

По словам пропагандистки, речь идет о вопросе "с кем остаются русские люди" (в ее понимании это жители Украины, которые якобы хотят присоединиться к РФ). Решение, озвученное Симоньян, тянет на самое настоящее российское "соблюдение прав человека" – она предложила Москве купить у Киева этих людей вместе с территориями. А для этого использовать активы страны-агрессора, замороженные в Европе.

Интересный еще один тезис пособницы Кремля. Она признала, что часть украинцев ненавидит Россию. Поэтому, согласно ее размышлениям, купить нужно только лояльных людей, а не "чужаков". "Львов мне лично не нужен – зачем нам эти люди, которые нас ненавидят", – сказала преступница.

Кстати, позже в эфире снова отличился Соловьев. Пошел уже второй год полномасштабной войны России против Украины, но он вдруг решил заявить, что "это РФ еще не начинала". "Пора встать и всем навалять!.. Шутки кончились!" – истерил пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский "эксперт" в эфире шоу Соловьева заявил, что если понадобится, РФ будет снимать танки Т-34 с постаментов, чтобы отправить их на фронт. Такими "постаментными" танками, по его словам , можно сформировать бронетанковую дивизию.

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