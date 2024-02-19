На российском заводе в Саратовской области раздался взрыв: есть пострадавшие

В понедельник, 19 февраля, в российском городе Балаково на металлургическом заводе произошел взрыв. В результате чрезвычайной ситуации пострадали три человека.

По предварительным данным, причиной инцидента стало курение рядом с взрывоопасными баллонами. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что при взрыве в Саратовской области пострадали три человека – раненых госпитализировали в реанимацию местной больницы, они находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за курения в неположенном месте.

Информацию о взрыве и пострадавших подтвердил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

"Три человека получили ожоги на предприятии в Балаково. Спасатели не привлекались. Подробности сейчас выясняю", – сказал он.

Пострадавших при взрыве санавацией собираются отправлять в областную больницу.

"Три бригады Балаковской станции скорой помощи выехали на сообщения о термических ожогах трех пострадавших. Причина неизвестна. Доставлены в Балаковскую клиническую больницу. Всем трем проводится противошоковая терапия", – сказала главный врач клинической больницы Надежда Крючкова.

Она добавила, что не раньше, чем через сутки пациентов отправят в Областной центр комбустиологии санитарной авиацией, чтобы продолжить лечение.

Напомним, в Курской и Белгородской областях России в ночь на 17 февраля раздались взрывы. Местные власти заявляли о "ракетной опасности" и "работе ПВО".

Ранее сообщалось, что в Анапе (Краснодарский край РФ) 13 февраля вспыхнул масштабный пожар в жилой многоэтажке по улице Объездной, 9. Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров.

Как писал OBOZ.UA, ночью 11 февраля в Тольятти (Самарская область РФ) горел самый большой гостиничный комплекс города. Предварительной причиной называли короткое замыкание. Пострадали два человека: один был доставлен в больницу, второй отказался от госпитализации.

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