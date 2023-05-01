'На нужды СВО': в России запустили продажу мусорных пакетов ZOV. Фото

"Патриотизм" в РФ не стоит на месте. В России запустили продажу мусорных пакетов ZOV.

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Об этом сообщают в росСМИ. С продажи каждого пакета производитель будет оправлять по рублю на нужды "СВО" (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как можно видеть по фото, "патриотизм" в России процветает. На пачке пакетов для мусора можно увидеть большую надпись ZOV.

Важно отметить, что слово ZOV является одним из главных символов российской агрессии.

"Итак, Zа Победу – ради созидания на своей земле. Это доказал Донбасс, который выстоял, пока Россия сосредотачивалась – чтобы взять своё. V Правде. Буквица О – Онъ, Бог, Творец", – объясняют россияне.

Как известно, ранее в парламенте Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и букву "Z", которую оккупанты используют как знак поддержки войны против Украины, к нацистским и коммунистическим символам. Депутаты хотят внести поправки в Административный кодекс и тем самым запретить публичную демонстрацию российской символики.

Чехия также заявила о готовности к ограничению публичной демонстрации символа Z. Правительство считает, что его следует приравнять к четырехконечной свастике Третьего Рейха.

Отметим, что изначально знак "Z" рисовали только на военной технике россиян. Однако после начала войны пропаганда использовала эту букву для демонстрации поддержки российской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL парламент Молдовы окончательно одобрил законопроект, который предусматривает ответственность за использование символов "Z" и "V". Они считаются символами российской агрессии против Украины.

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