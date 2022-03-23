В Литве хотят приравнять георгиевскую ленту и букву Z к нацистским и коммунистическим символам

В парламенте Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и букву Z, которую оккупанты используют как знак поддержки войны против Украины, к нацистским и коммунистическим символам.

Об этом сообщает ELTA. Издание отмечает, что депутаты Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас хотят внести поправки в Административный кодекс и тем самым запретить публичную демонстрацию российской символики.

Нарушителей этого запрета парламентарии предлагают штрафовать на сумму до 500 евро. Авторы инициативы назвали георгиевскую ленту "орудием российской пропаганды", а символ Z – "средством запугивания".

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Изначально знак Z рисовали только на военной технике россиян. Однако после начала войны пропаганда использовала эту букву для демонстрации поддержки российской агрессии. А граждане РФ начали устраивать разные перформансы (даже с участием детей) и цеплять букву на гражданские машины, инфраструктуру, одежду, аксессуары и даже мусоровозы.

Многие историки, да и простые пользователи интернета, усмотрели в символе Z связь с нацистской символикой Адольфа Гитлера, активно продвигавшейся во времена Второй мировой войны.

"Все бьются над загадкой символа Z. А вы наклоните его слегка на сторону - ничего не напоминает? Из опыта Второй мировой?" – недавно заявил российский певец Андрей Макаревич.

Кроме того, именно буквой "Z" обозначали четвертую полицейскую моторизированную дивизию СС. Другой же популярный символ в стране-агрессоре – буква V – отчетливо напоминает так называемый "Шеврон старого бойца", который носили высокопоставленные члены СС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия заявила о готовности к ограничению публичной демонстрации символа Z. Правительство считает, что его следует приравнять к четырехконечной свастике Третьего Рейха.

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