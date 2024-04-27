На Москву рухнул мощный ливень: большая вода добралась до столицы РФ. Видео

Столицу РФ Москву 27 апреля накрыл мощный ливень. Так, в городе всего за час выпало примерно 30% месячной нормы осадков, а в отдельных районах – более 70%.

В то же время, синоптики прогнозируют, что дождь будет лить в Москве весь день. Местные СМИ публикуют кадры подтопленных улиц столицы.

Как сообщают местные власти, на улицах столицы дежурят 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока".

В МЧС России сообщили, что в Москве также ожидаются гроза с ветром до 15 метров в секунду.

Теперь большая вода, вслед за другими регионами РФ, добралась и до Москвы. Уровень воды в столице страны-агрессора постоянно растет.

Ранее сообщалось, что в Курганской области РФ из-за паводка затопило старые урановые скважины месторождения "Добровольное" в Звериноголовском районе. Экологи считают, что радиоактивный раствор попал в Тобол и это вызовет рост заболеваний в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ после "орского прорыва" наводнения продолжают топить города и села. На участках реки Тобол в российском Кургане уровень воды 19 апреля превысил десять метров. В самом городе уже затоплено несколько районов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!