На месте падения самолета Пригожина сделали мемориал из веток и камней. Фото и видео

На месте авиакатастрофы самолета Embraer Legacy, где погибли основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир наемников Дмитрий Уткин, соорудили самодельный "мемориал". Там на палке установили флаг террористической частной военной компании.

Видео дня

Также на месте падения бизнес-джета положили груду камней, на которую возложили цветы. Соответствующее видео появилось в российских Telegram-каналах (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, "вагнеровцы" оставили на "мемориале" свои логотипы и георгиевские ленточки.

Частный самолет "повара Путина" Embraer Legacy 600 вечером 23 августа 2023 года выполнял рейс по маршруту Москва (Шереметьево) – Санкт-Петербург. Он разбился рядом с селом Куженкино Тверской области РФ.

На борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. Все они погибли.

Как писал OBOZREVATEL:

– 29 августа финансиста российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище рядом с могилой его отца в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате. Заявляется, что там присутствовали 40 человек.

– Террориста Дмитрия Уткина похоронили на Митищинском мемориальном кладбище в Подмосковье 31 августа. Во время церемонии вход на кладбище охраняли наемники с антидроновыми ружьями, "вагнеровцев" пускали только за жетонами. Гражданских туда не пропускали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!