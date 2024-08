На Курщине начали создавать 'отряды добровольцев' в ответ на операцию ВСУ: в ISW объяснили замысел российских властей

Российские власти создают новые "добровольческие отряды" территориальной обороны в попытке ответить на украинское наступление в Курской области. Они решили набрать на шестимесячные контракты около 1600 новобранцев, которых обещают научить воевать рядом с регулярными войсками.

Такие действия только подчеркнули нежелание российского диктатора Путина более серьезно противостоять операции ВСУ с помощью мобилизации или масштабных передислокаций войск с фронта. В первом случае он опасается общественного недовольства, а во втором – возможных сбоев в продолжающихся наступательных операциях ВС РФ на востоке Украины, объяснил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов публично объявил 29 августа о создании так называемого добровольческого отряда "БАРС-Курск". Он заявил, что его основной функцией будет "обеспечение безопасности" в регионе во время украинской наступательной операции, а также проведение переселения пограничных городов и сел области в более позднюю дату.

По его словам, отряд будет сотрудничать с российскими военными и оперативным штабом по борьбе с терроризмом, которые курируют продолжающийся российский ответ на атаки ВСУ в Курской области, и будет оказывать гуманитарную поддержку жителям на границе.

Он пообещал, что "добровольцы" подпишут шестимесячные контракты, пройдут обучение и получат "любое необходимое" оружие для выполнения своих обязанностей. Объявление о наборе новобранцев в "БАРС-Курс" местные чиновники опубликовали еще 24 августа.

Спикер украинской оперативно-тактической группировки войск Харьков Виталий Саранцев ранее сообщил, что российские власти также формируют аналогичные отряды для защити соседних регионов – "БАРС-Брянск" и "БАРС-Белгород". По его информации, все три формирования будут поддерживать Северную группировку войск РФ и в общей сложности будут состоять из 4921 "добровольца".

"Формирование этих новых отрядов БАРС (боевой резерв российской армии) соответствует очевидной стратегии Кремля избегать повторного развертывания в Курской области опытных или боеспособных подразделений, участвующих в боях на Покровском или Торецком направлениях, из-за опасений замедления темпов наступательных операций на этих приоритетных участках", – говорят в ISW.

Ранее там уже отмечали, что для защиты Курской области Москва в значительной степени полагается на призывников и нерегулярные силы, передислоцированные с менее приоритетных направлений фронта в Украине. Российский диктатор Путин с момента полномасштабного вторжения в Украину последовательно полагался на так называемые добровольческие и нерегулярные формирования для смягчения ограничений армии РФ в живой силе. Также он избегал объявления всеобщей мобилизации или еще одного раунда частичной мобилизации, оба из которых были бы крайне непопулярны в российском обществе.

"Путин по-прежнему крайне не расположен к мобилизации и, скорее всего, продолжит полагаться на новобранцев на Курщине до тех пор, пока российские наступательные операции не достигнут своей кульминации на востоке Украины. В этот момент он может рассмотреть возможность переброски более боеспособных российских сил с этих направлений, чтобы оттеснить украинские подразделения за границу", – предположили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, патовая ситуация в оккупационной армии сложилась из-за невозможности восполнить значительные потери и того, что "большой" мобилизации Кремль боится. Поэтому командование ВС РФ бросает в штурмы на Курщине и в Украине срочников и даже инвалидов, что оборачивается для них смертью.

