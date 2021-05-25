На главном телеканале Кремля раскритиковали Лукашенко и фактически призвали к захвату Беларуси. Видео

Известный российский пропагандист госканала России "Russia Today" Андрей Красовский сделал жесткое заявление в адрес самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с захватом самолета авиалиний Ryanair для задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича. Ведущий назвал Беларусь "шестью русскими губерниями" под управлением человека, вышедшего из-под контроля и намекнул на необходимость вернуть республику в состав Федерации.

Видеосюжет опубликовал на своем Телеграм-канале украинский блогер Денис Казанский. От себя он добавил, что таким образом Кремль загоняет Лукашенко "в угол", чтобы в дальнейшем использовать ситуацию в своих интересах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, в эпизоде Красовский не отменяет того, что задержание Протасевича – нужный и полезный шаг, чтоб защитить страну от иностранных агентов, однако за беспрецедентный обман диспетчеров и пилотов придется расплачиваться не только официальному Минску.

"То есть отныне любое подобное сообщение от белорусских диспетчеров будет расцениваться, как провокация, как ложь. А значит, что летать над этим воздушным пространством может быть небезопасно. Сообщает теперь диспетчер из "какого-нибудь" Гомеля об опасности и любой КВС решит, что это провокация, а на борту просто находится неугодный Лукашенко персонаж", – заметил ведущий RT.

Красовский отметил, что ситуация с Протасевичем – это не исключительный случай, когда Лукашенко принял меры по обезвреживанию иноагента, так он, дескать, поступит с любым.

"В том числе и с нами, российскими гражданами. Товарищи, мы же понимаем, что нашими же деньгами и нашими же стратегиями мы унижаем и уничтожаем девять миллионов русских людей, которых буквально отдали этому Лукашенко в батраки. Это наши люди, чтобы там не говорили: "NEXTA", "Радио свобода".. Это шесть наших русских губерний под управлением непредсказуемого человека", – заявил пропагандист.

В связи с этим он многозначительно напомнил стихи из песни группы "Аквариум" "пора вернуть эту землю себе".

"Уверен, что большинство людей, родившихся и живущих в современной Беларуси, встретят это решение с ликованием", – заключил Красовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле положительно отозвались о спецоперации белорусских силовиков по задержанию основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, объявленного в Беларуси террористом.