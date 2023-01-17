'На бумаге – контрактники, а на самом деле – 'мобики': оккупант рассказал о 'порядках' в российской армии. Перехват

Российский оккупант рассказал, что их командование подделывает документы и отправляет "мобиков" на те участки фронта в Украине, где должны стоять контрактники. Никто из более опытных военных страны-агрессора не хочет воевать и рисковать своей жизнью.

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Контрактники предпочитают остаться в тылу и также отправляют вместо себя на передовую мобилизованных россиян. Об этом стало известно из разговора оккупанта с его другом, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

В частности, такая участь постигла 170 "мобиков", которых привезли под Луганск. Их сразу же отправили на "передок".

"У нас по бумажкам в министерстве вообще "контрабасы" здесь стоят, где мы стоим, а на самом деле тут "мобики" стоят. Поменять не могут полтора месяца, хоть немного голова отдохнула б от этих бум-бум", – пожаловался второй захватчик.

Его командир батальона, по словам военного РФ, не отпускает солдат в отпуск и забрал у них военные билеты. Само же командование оккупантов при этом находится в тылу.

Военные преступники также пожаловались на большие потери в рядах войск РФ. В одном из подразделений из 35 человек осталось всего 11.

Стало известно, что наносить потери оккупантам ВСУ помогают российские артиллеристы – они регулярно накрывают своих же товарищей по службе дружественным огнем.

Как сообщал OBOZREVATEL, из перехвата стало известно, что военные армии РФ планировали расстрелять танк, думая, что техника принадлежит ВСУ. Однако, не разобравшись, захватчики ударили по своим же "вагнеровцам".

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