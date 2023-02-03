Умер модельер Пако Рабан

Французский модельер, основатель люксового дома моды Paco Rabanne Пако Рабан ушел из жизни в возрасте 88 лет. Причину его смерти пока не сообщили.

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Об этом рассказали журналисты Le Monde. Свои последние дни культовый дизайнер провел в Портсалле (Франция).

Издание не уточняет, кто именно подтвердил журналистам факт смерти Пако Рабана и не назвало причину. 18 февраля модельер мог отпраздновать свое 89-летие.

Покойный гений запомнился миру как революционер в сфере моды 1960-х годов. В своих работах он использовал новые материалы, например родоид – высококачественную пластмассу на основе ацетилцеллюлозы. Уже к 1965 году Рабана знали как новатора и восхищались его аксессуарами.

В 1966 году в Париже модельер дебютировал с первой коллекцией. Наряды из бумаги, пластика, металла на босоногих девушках порвали прессу. Его показ стал хитом в мире моды. Далее дизайнер экспериментировал с перьями, цветами и другими украшениями.

Через несколько лет модную индустрию всколыхнуло новое увлечение Рабана – духи. До сих пор Paco Rabanne – один из самых престижных брендов в этой сфере. Особенно ценятся их духи среди мужчин.

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