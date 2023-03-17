''Мыться патриотам РФ не обязательно?'' В Гурьевске люди устроили бунт из-за закрытия единственной бани, потому что дома у них нет горячей воды и ванн. Видео

В российском Гурьевске местные жители взбунтовались из-за закрытия единственной общественной бани в городе. Для многих это была единственная нормальная возможность помыться, поскольку в домах нет горячей воды, а у некоторых людей вообще нет ванных комнат и ванн.

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Об этом сообщил российский Telegram-канал "Сеятель ветра", который позиционирует себя как антивоенный. Отмечается, что баню решили закрыть, так как здание якобы признали аварийным, но люди подозревают, что кто-то из чиновников просто решил присвоить хороший кусок земли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ну ничего страшного. Не время бани ремонтировать. Все силы нужно направить на бомбежки Угледара. А мыться настоящим русским патриотам не обязательно", – саркастически прокомментировали ситуацию авторы канала.

Напомним, ранее в российском Красноярске под завалами аварийного деревянного дома погибла женщина. 36-летняя жительница "газовой сверхдержавы" вместе со знакомыми разбирала его на дрова, чтобы согреться.

"В 2015 году здание признали аварийным. 36-летняя женщина вместе со знакомыми набирала там досок, поскольку ей было нечем отапливать своё жильё. В итоге на неё обрушился потолок, женщина погибла на месте", – рассказала подробности соратница российского оппозиционного политика Алексея Навального Любовь Соболь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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