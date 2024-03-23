'Люди не понимают, что происходит': начштаба РДК рассказал об информационной блокаде на Белгородщине. Видео

В Белгородской области России происходит информационная блокада. Люди не понимают, что происходит, власти держат их в неизвестности, останавливают попытки эвакуации и уверяют, что все якобы скоро закончится.

Об этом в эфире OBOZ Talk рассказал начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр с позывным "Фортуна". Он отметил, что региональные и федеральные власти игнорировали все обращения и призывы добровольцев по эвакуации населения.

"Только 17 ноября начали делать какие-то заявления, в частности, в наш адрес, но вместо организации гуманитарных коридоров региональные власти на основных автомагистралях установили блокпосты и остановили эвакуацию людей", – отметил боец.

Он подчеркнул, что пытавшихся уехать людей развернули обратно в сектор, где ведутся боевые действия. Не выпустили ни гражданских, ни военных, ехавших на ротацию.

"Фортуна" сказал, что по местных пабликам видно, что жители Белгородщины в панике они постоянно обращаются к власти, но никто ничего не объясняет.

"То есть, во-первых, их очень плохо информируют о происходящем. Люди просто не готовы. Они не понимают, что делать и как вести себя. Во-вторых, им пытаются навязать мысль о том, что это все временно, все скоро закончится и в самом деле не так все и страшно", – заметил начальник штаба.

Между тем, в регионе, по его словам, уже началась гуманитарная катастрофа. Это свидетельствует о том, что регион не был готов к подобному сценарию, хотя времени подготовиться было достаточно.

Также доброволец прокомментировал прошедшие в России выборы Путина. Он выразил убеждение, что если есть желание действительно что-то изменить в государстве, то нужно браться за оружие, а не выходить "с фонариками". Боец также заявил, что 1500 якобы убитых добровольцев на территории Белгородщины, о которой заявили в минобороны РФ – тоже неправда.

"Действительность, где школа Канашенкова живет и расцветает – это абсурд. Это не просто преувеличение, это цифра, взятая с потолка. Поверьте, если бы в этот регион заходило 1,5 тысячи человек и то количество техники, которое заявляет министерство обороны РФ, то, я думаю, что не будем говорить о Москве, но Белгород бы уже прошли. На сегодняшний день это 37 человек", – отметил начальник штаба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 марта российские добровольцы выступили на пресс-конференции. Основной целью рейдов на территорию России защитники назвали помощь ВСУ, а конечной – снос режима диктатора Владимира Путина.

– Накануне стало известно, что российские военные в некоторых районах Белгородской области начали принудительно выселять местных жителей. На сборы дают 5 минут.

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