'Мы остаемся открытыми': Лавров заговорил о возможности 'урегулирования' войны в Украине и попытался диктовать условия

Российская Федерация готова к политико-дипломатическому урегулированию "конфликта в Украине". Но за основу нужно брать реалии.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его выступление транслировали пропагандистские телеканалы.

"Мы открыты для политико-дипломатического урегулирования. Но наши законные интересы должны быть учтены. На основе сложившихся реалий за долгие годы. Именно они привели к нынешней ситуации", – отметил министр иностранных дел страны-оккупанта.

Российский министр считает, что поскольку "западные страны" не хотят учитывать интересы Москвы, то вариантов договориться "пока не просматривается". По его словам, "это именно России объявили войну".

"Однако при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится", – заявил Лавров.

Напомним, утром 14 февраля стало известно об уничтожении очередного российского военного корабля в Черном море – благодаря спецоперации Сил обороны Украины на дно пошел ВДК "Цезарь Куников".

Предварительно экипажу "Цезаря Куникова" спастись не удалось. Корабль накренился, а потом пошел ко дну. Это вражеское судно отличилось еще во время агрессии РФ в Грузии. Оно базировалось в Севастополе, его бортовой номер – 158.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!