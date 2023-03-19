''Мы набираем обороты и не остановимся'': в РФ устроили истерику из-за заявления Германии о готовности арестовать Путина и пригрозили танками

В России устроили истерику после заявления министра юстиции Германии Марко Бушмана о намерении арестовать диктатора Владимира Путина. Граждане государства-террориста в привычной для себя манере пригрозили Германии военным вторжением.

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При этом пропагандисты выдали, что "Россия набирает обороты", вероятно, говоря о растущих потерях путинской армии. OBOZREVATEL собрал реакцию россиян на слова Марко Бушмана.

По словам кремлевских пропагандистов, если Путину нужно будет посетить Германию, сперва на ее землю ступит нога российского солдата. При этом россияне как обычно не нашли никаких адекватных аргументов в защиту своего диктатора, кроме оскорблений и угроз в адрес немцев.

Более того, изображая бурную реакцию на слова Бушмана, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции Германии. Также он выдал, что требование Международного уголовного суда об аресте Путина якобы "незаконное". В Кремле вовсе не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

Граждане РФ бурно отреагировали на абсурдное заявление Бастрыкина и призвали арестовал министра юстиции Германии. Также вслед за своими пропагандистами россияне пригрозили Германии танками.

Более того, россияне принялись повторять риторику Кремля о ядерном оружии, мол, "такие шутки со страной, имеющей ядерное оружие, могут плохо закончиться". При этом граждане РФ пожаловались, что Германия не хочет покупать российский газ.

Напомним, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

После этого в Офисе президента Украины назвали очень символичным заявление властей ФРГ, касающееся ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение МУС – это только первый шаг к привлечению президента РФ к настоящей ответственности.

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

– В Белом доме положительно оценили решение Международного уголовного суда, а президент США Джо Байден сказал, что ордер является оправданным и "очень сильным аргументом".

– Одобрил позицию МУС и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По мнению политика, это решение доказывает, что никто не может быть выше закона.

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